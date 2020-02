SIAMO TUTTI ALBERTO SORDI? - TRASPARENTE E MISTERIOSO, ALLEGRO, MA ANCHE TERRIBILMENTE MALINCONICO. IN UN DOC IL RITRATTO DELL'ATTORE: “IO LA TRISTEZZA LA NASCONDO. PERCHÉ A NESSUNO IMPORTA NIENTE DELLA MIA TRISTEZZA. LA TRISTEZZA LA TENGO PER ME” - SORDI COLLEZIONÒ STORIE E FIDANZAMENTI SENZA MAI GIUNGERE AL MATRIMONIO. PER ANDREINA PAGNANI PERSE LA TESTA, MA LA FASCINAZIONE PIÙ FORTE FU PER… - DA RUTELLI E VELTRONI A RICCARDO ROSSI E PAOLA BARALE, ECCO CHI C'ERA ALL'ANTEPRIMA DEL DOCUMENTARIO AL TEATRO ARGENTINA - FOTO + VIDEO

Foto di Luciano DI Bacco per Dagospia

Da “la Stampa”

paola barale foto di bacco (1)

Trasparente e misterioso, popolare e insondabile, allegro, ma anche terribilmente malinconico. Nella Villa di via Druso, dove amava rifugiarsi, le immagini del documentario di Fabrizio Corallo intitolato Siamo tutti Alberto Sordi? suscitano l' idea di un enigma irrisolto, riflettono il senso inafferrabile di una personalità complessa, di un uomo di cui si sapeva tutto senza sapere niente, di un artista amatissimo, capace di dedicare la vita al pubblico, ma anche di mantenere intatto il segreto della sua anima.

paola gassman ugo pagliai foto di bacco

Nella ridda di sketch, brani di film, memorie, interpretazioni, spiccano le parole finali del protagonista: «Io la tristezza la nascondo. Perché a nessuno importa niente della mia tristezza. La tristezza la tengo per me». Una dichiarazione di sfiducia nel genere umano, pronunciata, non a caso, dal capofila del cinismo ironico, dall' interprete inimitabile di «uomini immaturi, furbi, opportunisti, servili, incapaci di solidarietà e altruismo».

walter veltroni francesco rutelli fabrizio corallo foto di bacco

Nel cinema di Sordi, osserva Corallo, «riecheggiano certe costanti nazionali come il familismo amorale e la mancanza di senso civico, considerate troppo spesso dagli italiani quasi come una dote, un patrimonio, un' autodifesa allarmata del proprio "particulare"». I suoi personaggi «scomodi rappresentati sempre criticamente» spingono gli spettatori a un' auto-analisi ineludibile: «Sordi ha portato in scena tanti "mostri" del suo tempo, nei loro aspetti divertenti, con l' intento esplicito di condannarli e fustigarli anche se, troppo spesso, il suo pubblico ha finito con l' identificarsi in lui senza farsi tante domande».

pippo baudo foto di bacco

Nel film (scritto da Corallo con Giovanni Piscaglia) i testimoni dell' avventura del grande italiano tentano di definirne i tratti, stabilendo relazioni tra ruoli e storia del Paese: «Stravolgeva le regole del personaggio comico - osserva Mario Monicelli -, Sordi era arrogante e prevaricatore». Eppure perfetto, come dice Paolo Mieli, nel cogliere l' indole dell'«italiano medio». Renzo Arbore lo vede come un «futurista» della recitazione, Walter Veltroni individua la ragione dei primi successi radiofonici «nella sua follia» e nel cogliere «il clima effervescente dell' Italia, che guardava al futuro con allegria».

riccardo rossi barbara alberti foto di bacco

Enrico Vanzina celebra, rievocando una sequenza di Totò e i Re di Roma, diretto dal padre Steno, la cifra di un talento scintillante: «Totò aveva capito subito che Sordi era un grande attore e su quel set, inventando dal nulla l' idea di sputargli sul collo, cercava di rubargli la scena».

francesco rutelli foto di bacco (2)

Claudio Amendola cita la confessione in cui Robert De Niro svelò di aver studiato lo stile del collega italiano guardandolo all' opera in Accadde al penitenziario. Giovanna Ralli lo definisce un «eroe dei nostri tempi».

Sul fronte del privato parlano, nel documentario in onda il 12 aprile su Sky Arte (e poi il 10 giugno su La7), Carlo e Luca Verdone che rievoca la reazione dell' artista alla morte della sorella Savina: «Dal 1972, nella Villa dove si svolgevano spesso feste, cocktail, proiezioni per gli amici, le tapparelle si abbassano, Sordi diventa più malinconico e i rapporti con i familiari diventano ancora più stretti».

Appassionato ammiratore del genere femminile, Sordi collezionò storie e fidanzamenti senza mai giungere al matrimonio. Per Andreina Pagnani, racconta la giornalista Gloria Satta, perse la testa, con l' austriaca Uta Franzmair mandò a monte le nozze, ma la fascinazione più forte fu per Silvana Mangano: «Gli sembrava di averla conosciuta da sempre», commenta Masolino D' Amico. Per Anna Foglietta la donna che artisticamente gli tenne testa con più forza è stata Monica Vitti: «Con lei c' era un vero duello, un ring aperto, perché Monica non arretrava mai di un passo».

paola barale fabrizio corallo foto di bacco

walter veltroni foto di bacco

Del rapporto con Roma e la romanità parla Francesco Rutelli che per un giorno, nell' ottantesimo compleanno, conferì all' attore la carica di sindaco. Gli spezzoni delle pellicole, dal bianco e nero lucente di capolavori come Una vita difficile alle tinte sgargianti di Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l' amico misteriosamente scomparso in Africa?, dal Vedovo alla Grande guerra, dal Borghese piccolo piccolo al Medico della mutua, dal Tassinaro con la sequenza recitata con Giulio Andreotti, a Fumo di Londra, seguito dall' apparizione tv in cui Mina canta Breve amore, completano il puzzle Sordi: «Il suo merito principale - spiega Ettore Scola - è stato quello di non aver camuffato le bassezze con un' ipocrita rispettabilità: non era un ritrattista, ma un inventore di caratteri.Era, soprattutto, un disturbatore e un dissacratore, è andato sempre contro i loghi comuni, contro le convenienze».

lucrezia lante della rovere foto di bacco

fabrizio corallo foto di bacco marco ghigliani foto di bacco alessandro ferrucci francesca chiocchetti foto di bacco paola barale francesca valtorta foto di bacco giancarlo scarchilli filippo ceccarelli foto di bacco paola barale foto di bacco (3) buffet luca berretta franco mariotti foto di bacco pubblico paola barale foto di bacco (2) lilli giuffre foto di bacco waltyer veltroni fabrizio corallo riccardo rossi ricordano alberto sordi foto di bacco eliana miglio foto di bacco maurizio gasparri foto di bacco (2) saverio ferragina foto di bacco patrizia biancamano paola barale foto di bacco andrea monda con la moglie elvira foto di bacco gianni mina foto di bacco francesco rutelli foto di bacco leopoldo mastelloni foto di bacco claudio bigagli foto di bacco paola micara alessandro ferrucci francesca chiocchetti foto di bacco saverio ferragina pippo baudo foto di bacco alice oxman furio colombo foto di bacco riccardo rossi walter veltroni foto di bacco massimo vigliar foto di bacco lidia vitale foto di bacco daniele perchiazzi chiara fortuna donatella pascucci foto di bacco dsc 5331 paolo masini foto di bacco giulia callini mario benedetto foto di bacco giovanna ralli nicoletta strazzeri foto di bacco pippo baudo giorgio assumma foto di bacco camilla morabito foto di bacco walter veltroni francesco rutelli foto di bacco giulia cerasoli fabrizio corallo foto di bacco barbara alberti foto di bacco elisabetta pellini foto di bacco lidia ravera foto di bacco debora farini nicola vicedomini foto di bacco maurizio gasparri pierluigi battista foto di bacco francesca valtorta foto di bacco andrea cardelli ripa di meana anna testa foto di bacco maurizio gasparri foto di bacco (1) massimo spano foto di bacco riccardo rossi foto di bacco pif e sofia foto di bacco filippo ceccarelli foto di bacco marco molendini foto di bacco giorgio assumma foto di bacco claudio bonivento foto di bacco leopoldo mastelloni saluta paola barale foto di bacco paola spinetti ursula seelenbacher foto di bacco nicoletta strazzeri paolo conti foto di bacco roberto pisoni foto di bacco laura delli colli foto di bacco gerardo greco monia venturini foto di bacco giovanni tamperi foto di bacco adriano de micheli foto di bacco massimo vigliar con la moglie stefania foto di bacco giulio scarpati foto di bacco mariapaola trovajoli leopoldo mastelloni lilli giuffre foto di bacco paola gigliola e silvia scola foto di bacco marco giusti foto di bacco iaia forte benedicta boccoli maurizio micheli foto di bacco annamaria malato foto di bacco dina minna giorgio assumma foto di bacco nicola acunzo foto di bacco