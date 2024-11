CAFONAL! CECCHERINI CHIAMA, L'ITALIA POTENTONA RISPONDE: AD ASCOLTARE MATTARELLA PRENDERE A PICCONATE IL GOVERNO DUCIONI ("IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È L'ARBITRO, MA I GIOCATORI DEVONO AIUTARLO"), GIANNI LETTA, ANDREA ORCEL, STEFANO LUCCHINI, MARIO ORFEO, PIETRO LABRIOLA, ANDREA RIFFESER MONTI, MAURIZIO SCANAVINO E CORRADO CORRADI DI GEDI, MARCO GILLI, AZZURRA CALTAGIRONE, LUIGI GUBITOSI, GIAMPAOLO ROSSI, MAURO CRIPPA, FRANCESCO GAROFANI E...

Concetto Vecchio per “La Repubblica”

sergio mattarella andrea ceccherini 1

Entra in sala tra le note di Chandelier di Sia. Mille studenti lo applaudono. Andrea Ceccherini festeggia i venticinque anni dell’Osservatorio permanente Giovani-Editori, riuscendo a fare parlare il presidente Sergio Mattarella per 55 minuti del suo mestiere di presidente della Repubblica con sei studenti: Elena Bartolini di Castelfidardo, Marco Veneziano di Cairo Montenotte, Caterina Messina di Genzano, Tommaso Pasquali di Padova, Sofia Furlini di Trento e Cecilia Montalti di Casale Monferrato.

Il suo Quotidiano in classe - un’idea battezzata nel 2000 - raggiunge ormai un milione di studenti all’anno. Non sarebbe stato possibile senza gli insegnanti. Dal palco Ceccherini chiede una standing ovation per i tanti docenti presenti. Tutti si alzano in piedi.

«Stimolare lo spirito critico, accendere delle curiosità, imparare a guardare il mondo con gli occhi degli altri»: questa è sempre stata la filosofia. «Perché i giovani vanno tenuti dentro e non fuori della comunità. E alla fine devono poter ragionare con la propria testa: cittadinanza consapevole ». Oggi sono coinvolte sedici testate.

maurizio beretta e andrea orcel

In platea ci sono il presidente Fieg Andrea Riffeser Monti, il presidente di Gedi Maurizio Scanavino, la presidente di Caltagirone editore Azzurra Caltagirone, l’ad di Rai Giampaolo Rossi e Mauro Crippa direttore generale dell’informazione Mediaset, gli amministratori delegati di Unicredit Andrea Orcel e di Tim Pietro Labriola, direttori di giornale. E Gianni Letta.

Nel tempo lo sguardo si è allargato all’economia. Ceccherini ha portato in Italia Christine Lagarde, Tim Cook di Apple, banchieri, uomini di Stato.

andrea ceccherini

Dieci anni fa è nato Young Factor, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e UniCredit. I giovani incontrano gli esperti e i rappresentanti delle istituzioni finanziarie europee «perché comprendere l’economia e la finanza è fondamentale per essere liberi e diventare davvero responsabili del proprio futuro». Poi si è aggiunto E-Project, la grande questione ambientale ed energetica, per fare passare i ragazzi «dalla protesta alla proposta».

Ora è la volta di Doubt and Debate, contro le fake news, in collaborazione con le maggiori testate internazionali, New York Times, Washington Post, El Pais, e in Italia Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 ore, Il Giornale. Dice Ceccherini: «In un tempo in cui molti investono sull’intelligenza artificiale noi vogliamo investire sull’intelligenza umana per tenere l’uomo al centro e la tecnologia al suo servizio. A chi dice che l’educazione costa, rispondo provate con l’ignoranza».

SERGIO MATTARELLA CON ANDREA CECCHERINI - Azzurra CALTAGIRONE - Mirja CARTIA D'ASERO - Mauro CRIPPA - Antonio FUNICIELLO - Marco GILLI presidente - Pietro LABRIOLA - Stefano LUCCHINI INTESA SANPAOLO

sergio mattarella andrea ceccherini osservatorio permanente giovani editori 1 luigi gubitosi corazzieri elisabeth rizzotti stefano buono gianni letta, stefano lucchini intesa sanpaolo, andrea ceccherini e andrea orcel ad unicredit mauro crippa giampaolo rossi maurizio scanavino andrea riffeser monti gianni letta pietro labriola sergio mattarella osservatorio permanente giovani editori signora orcel andrea orcel andrea ceccherini sergio mattarella sara riffeser lino morgante presdiente gazzetta del sud e giornale di sicilia studentessa che fa domanda a presidente mattarella mirja cartia d asero marco gilli presidente compagnia sanpaolo andrea ceccherini 1 sergio mattarella osservatorio permanente giovani editori 2 maurizio e piergiorgio romiti sergio mattarella andrea ceccherini andrea orcel andrea ceccherini nicola speroni maurizio e piergiorgio romiti corrado corradi gabriele comuzzo alvise zanardi ad gruppo caltagirone editore andrea orcel sergio mattarella mario orfeo leonardo ferragamo stefano buono ceo e fondatore di newcleo federico ghizzoni prima fila sergio mattarella carlos costa ex governatore della banca centrale del portogallo

mauro crippa giampaolo rossi andrea riffeser monti gianni letta pietro labriola stefano lucchini emilio carelli roberto napoletano agnese pini roberto napoletano mario orfeo francesco saverio garofani andrea orcel andrea ceccherini sergio mattarella