CON I 10 ANNI DI SESSO VIA FACEBOOK DI ELIANA MICHELAZZO, BARBARA D'URSO SFIORA I 4 MILIONI E DOMINA LA SERATA (18%) - IL FILM DI RAI1 SU DUISBURG (16,6%) - CONTRO IL GIALLO DI PAMELA PRATI, CALA LA SCIARELLI (8,7%) - TORNA GIACOBBO (5%) - MENTANA ELETTORALE SU LA7 SI FERMA AL 3,7% - ELISEI (4,2%), PALOMBA (4,2-4,4%), GRUBER (7,1%) - 'STRISCIA' E AMADEUS PAREGGIANO - E.DANIELE (17,6-16,3%) - 'FORUM' (19%), ISOARDI (12,9%) - SILVIO DA PORRO COL TRAINO DI CARMELITA (11,5%) - BRU-NEO (12,5%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

foto di eliana michelazzo sul profilo simone eliana

Nella serata di ieri, mercoledì 22 maggio 2019, su Rai1 il film tv in prima visione Duisburg – Linea di sangue ha conquistato 3.680.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.41 alle 23.34 - Live - Non è la D’Urso, con la confessione shock di Eliana Michelazzo, ha raccolto davanti al video 3.916.000 spettatori pari al 18% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.424.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 l’esordio della seconda stagione della serie Lethal Weapon ha intrattenuto 1.047.000 spettatori (5.2%).

Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.783.000 spettatori pari ad uno share dell’8.7% (presentazione di 7 minuti: 1.591.000 – 6.6%). Su Rete4 il debutto della seconda edizione di Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 1.000.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 Bersaglio Mobile ha registrato 769.000 spettatori con uno share del 3.7%. Su Tv8 The amazing Spider-Man segna 536.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Nati Stanchi ha raccolto 663.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai4 Kingsman – The secret service registra 496.000 spettatori con il 2.2%. Su Iris Psyco segna 326.000 spettatori e l’1.4%.

eliana michelazzo con tatuaggio simone coppi

Ascolti TV Access Prime Time

Papi al 2.5%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.682.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 4.612.000 spettatori con uno share del 19.5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.001.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.078.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.589.000 spettatori pari al 7.1%.

A seguire Rai Parlamento Elezioni segna 622.000 spettatori e il 2.6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 937.000 individui all’ascolto (4.2%), nella prima parte, e 1.058.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.635.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ha divertito 593.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Camionisti in Trattoria ha raccolto 326.000 spettatori con l’1.4%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 462.000 spettatori e il 2.1%.

Preserale

Caduta Libera batte L’Eredità.

ELIANA. MICHELAZZO

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.504.000 spettatori (19.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.687.000 spettatori (22.2%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.245.000 spettatori (18.2%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.644.000 spettatori (22.6%). Su Rai2 NCIS ha raccolto 599.000 spettatori (4.1%), nel primo episodio, e 1.078.000 spettatori (5.6%), nel secondo episodio. Su Italia1 Grande Fratello ha ottenuto 294.000 spettatori con il 2.1%.

Sport Mediaset ha informato 326.000 spettatori (2%). CSI New York ha totalizzato 480.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Blob segna 1.013.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha raccolto 674.000 spettatori (3.9%) mentre Tempesta d’Amore ha radunato 896.000 individui all’ascolto (4.5%). Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 230.000 spettatori (share dell’1.7%). Su Tv8 Cuochi di Italia ha raccolto 418.000 spettatori con il 2.1%.

Daytime Mattina

Salvini e Prati fanno aumentare gli ascolti di Mattino Cinque.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 857.000 telespettatori con il 16.7%. Storie Italiane ha ottenuto 854.000 spettatori (17.6%) nella prima parte e 874.000 spettatori (16.3%) nella seconda parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 860.000 spettatori (16.5%) nella prima parte e 883.000 spettatori (18.2%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 116.000 spettatori con il 2.4%.

pamela prati eliana michelazzo

Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 127.000 spettatori pari al 2.5% di share. Su Rai3 Agorà convince 496.000 spettatori pari al 9.4% di share (presentazione: 541.000 – 9.1%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 283.000 spettatori con il 5.8%. Tutta Salute ha interessato 258.000 spettatori con il 5%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 176.000 spettatori (3.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 231.000 spettatori con il 4.2%. A seguire Coffee Break ha informato 234.000 spettatori pari al 4.8%.

eliana michelazzo e simone coppi

Daytime Mezzogiorno

Bene Forum.

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.260.000 spettatori con il 12.9% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.488.000 telespettatori con il 19%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 442.000 spettatori (6.8%), nella prima parte, e 941.000 spettatori (9.3%), nella seconda parte. Su Italia 1 Bones raccoglie 175.000 spettatori con il 2.7%. Grande Fratello ottiene un ascolto di 710.000 spettatori pari al 5.6% di share. A seguire Sport Mediaset ha ottenuto 1.025.000 spettatori con il 7.2%.

Su Rai3 Chi l’Ha Visto 11.30? raccoglie 433.000 spettatori (6.6%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 836.000 spettatori (9.8%). Quante Storie ha raccolto 934.000 spettatori (7.7%). Passato e Presente raccoglie 503.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 133.000 spettatori con il 2.2%, nella prima parte, e 238.000 spettatori (2.2%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 682.000 (5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 346.000 spettatori con share del 5.8% nella prima parte, e 576.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Balivo sfiora i 2 milioni.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.942.000 spettatori pari al 14.7% della platea. Il Paradiso delle Signore in replica ha appassionato 1.346.000 spettatori pari al 12.9%. La Vita Diretta ha raccolto 1.111.000 spettatori con l’11.3%, nella presentazione, e 1.414.000 spettatori con il 14.2%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.703.000 spettatori con il 18.7%. Una Vita ha convinto 2.742.000 spettatori con il 19.5% di share. Uomini e Donne ha interessato 2.888.000 spettatori con il 23.9% (finale: 2.452.000 – 23.4%).

eliana michelazzo 1

Il breve daytime de Grande Fratello ha ottenuto 2.147.000 spettatori con il 21.8%. Amici è stato seguito da 2.190.000 spettatori pari al 22.7%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.056.000 spettatori pari al 21.1% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.695.000 spettatori (17.8%), nella prima parte, a 1.875.000 spettatori (18.4%), nella seconda parte, e a 1.794.000 spettatori (16%), nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Viaggio nell’Italia del Giro ha ottenuto 401.000 spettatori con il 2.8%. Giro di Italia ha raccolto 1.041.000 spettatori con il 9.5%. Il Processo alla Tappa ha raccolto 739.000 spettatori con il 7.7%.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 871.000 spettatori (6.1%), nel primo episodio, 862.000 spettatori (6.3%), nel secondo episodio, e 641.000 spettatori (5.1%), nel terzo. The Big Bang Theory ha divertito 479.000 spettatori pari al 4.3%. La quarta stagione della sitcom Mom, in prima tv free, ha ottenuto 459.000 spettatori con il 4.4%. Due Uomini e Mezzo ha appassionato 330.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.215.000 spettatori con il 15.3%.

eliana michelazzo pamela prati perricciolo

Doc Martin ha raccolto 416.000 spettatori (3.9%). Aspettando Geo… segna 495.000 spettatori con il 5.1%. Geo ha registrato 908.000 spettatori con l’8.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 919.000 spettatori con il 6.9%. Su La7 Tagadà ha interessato 420.000 spettatori (share del 3%), con Prima Pagina, e 401.000 spettatori (share del 3.5%), nella seconda parte. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 141.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai Sport Anteprima Giro raccoglie 225.000 spettatori con l’1.7%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi segna 229.000 spettatori e l’1.6%.

Seconda Serata

Con il traino di D’Urso e Michelazzo, Matrix – ospite Silvio Berlusconi – segna l’11.5%.

eliana michelazzo futura sposa 2010

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 980.000 spettatori con il 12.5% di share (presentazione di 19 minuti: 1.597.000 – 11.4%). Su Canale 5 Matrix ha totalizzato una media di 1.023.000 spettatori pari ad uno share dell’11.5%. Su Rai2 1 segna 439.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 631.000 spettatori con l’8%. Su Italia1 The Brave è visto da 479.000 spettatori (6.2%) e 320.000 spettatori (6.9%). Su Rete 4 il film Corda Tesa è stato scelto da 204.000 spettatori con il 3.5% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.163.000 (22%)

Ore 20.00 4.240.000 (21.1%)

TG2

eliana michelazzo futura sposa 2010

Ore 13.00 1.975.000 (15%)

Ore 20.30 1.549.000 (6.9%)

TG3

Ore 14.25 1.428.000 (10.3%)

Ore 19.00 1.629.000 (11.1%)

TG5

Ore 13.00 2.891.000 (21.8%)

Ore 20.00.000 (%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.287.000 (12%)

Ore 18.30 602.000 (5.3%)

TG4

Ore 12.00 302.000 (3.6%)

Ore 18.55 530.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 643.000 (4.5%)

Ore 20.00 1.186.000 (5.8%)