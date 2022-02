chiara ferragni

Giuseppe Candela da Sanremo per Dagospia

DOPPIO NO DI CHIARA FERRAGNI ALLA RAI: NIENTE SANREMO ED EUROVISION

Ventisei milioni di follower e un potere mediatico non indifferente. L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni è da tempo corteggiata dal piccolo schermo da cui si tiene parecchio lontana, forse per evitare di bruciarsi. Gira voce che la moglie di Fedez abbia fornito due gentili ma netti no alla Rai che l'avrebbe voluta sul palco dell'Ariston ma anche, in alternativa, alla conduzione dell'Eurovision 2022. E la Ferragni costa parecchio, cifre che oggi solo le piattaforme possono permettersi.

ZALONE CANTA LA PANDEMIA A SANREMO

Scorretto, anzi scorrettissimo. Il fenomeno Checco Zalone salirà domani per la prima volta nella sua carriera sul palco dell'Ariston. Dopo i tanti no degli anni scorsi ha ceduto alle lusinghe di Amadeus. Cosa farà? Un monologo legato all'attualità e lancerà una nuova canzone. Di cosa si tratta? Gira voce che il brano in questione dovrebbe occuparsi di pandemia. Alla Zalone style.

JOVANOTTI PER TRE VOLTE DA' BUCA ALL'"AMICO" AMADEUS

"Apri tutte le porte" è il titolo del brano cantato da Morandi e scritto da Jovanotti. L'artista di Cortona le porte invece le ha chiuse per ben tre volte al Festival dell'amico Amadeus. Rumors, chiacchiericci, è quasi fatta e per tre volte ha deciso di non salire sul palco come ospite. Gira voce che il direttore artistico, al netto delle dichiarazioni di rito, non avrebbe fatto i salti di gioia.

UN TAMPONE MANDA NEL PANICO SANGIOVANNI

Brutta esperienza per Giovanni Pietro Damian: per tutti Sangiovanni. Nei giorni scorsi il cantante di Amici, reduce dal tormentone Malibù, prima di recarsi alle prove si è sottoposto, come da prassi, a un tampone rapido che ha fornito esito positivo. Per il cantante e il suo staff ore di panico e preoccupazione: il molecolare dopo ore è risultato negativo. Si era trattato di un falso allarme.

LA PRESIDENTE SOLDI SBARCATA IN RIVIERA

I vertici Rai sbarcano in Riviera per l'evento più importante della tv. È arrivata a Sanremo nelle scorse ore la presidente Marinella Soldi, un sostegno in vista del grande debutto. Nei prossimi giorni arriverà in Liguria, molto probabilmente per la finale, anche l'amministratore delegato Carlo Fuortes.

LA PANDEMIA CONCEDE UNA TREGUA ED ESPLODE IL TRASH: IN RIVIERA I PREZZEMOLINI ALEX BELLI, PAOLA CARUSO E ADUA DEL VESCO

La pandemia concede una piccola tregua? Il trash esplode prepotente a Sanremo! Al Victory Morgana Bay, noto locale della città, questa sera per una serata dedicata al Festival ospiterà personaggi del calibro di Alex Belli, Adua Del Vesco, Paola Caruso, Gilles Rocca e tanti altri tronisti e habituè dei reality. Guest star della serata cipollino Massimo Boldi.

ECCO QUANTO COSTA GUARDARE IL FESTIVAL DAL TEATRO ARISTON

Torna il pubblico al teatro Ariston per la gioia del padrone di casa della kermesse. Quanto spendono gli spettatori per assistere alle serate? Per le prime quattro serate per un posto in platea servono 180 euro, si scende a 100 per la galleria. Costi che salgono per la finale: in platea si arriva 660 euro e 320 euro per la galleria. Con possibilità di abbonamento: 672 euro per le cinque serate viste dall'alto della galleria mentre per la platea bisogna sborsare 1.290 euro.

GIANNI MORANDI IN GARA CON SUO NIPOTE PAOLO

Gianni Morandi torna al Festival in gara, una notizia non di poco conta. L'artista di Monghidoro sfiderà nella gara dei big anche suo nipote Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi. Paolo non è un cantante ma un autore e ha firmato il brano di Tananai dal titolo Sesso occasionale.

TRE STELLE PER AMADEUS E FIORELLO

Altro che vita da nababbi! Amadeus e Fiorello, hanno scelto di soggiornare per il terzo anno consecutivo all'Hotel Globo. L'albergo sanremese ha dalla sua solo tre stelle ma con un grande e utilissimo pregio: è adiacente al Teatro Ariston, a circa 50 metri. Un passaggio veloce tra prove ed hotel comodo e senza troppe rotture.

SYLVIE LUBAMBA E IL FINTO RED CARPET FUORI AL TEATRO ARISTON

Vi ricordate della bombastica Sylvie Lubamba? La showgirl per mancanza di show fuori al Teatro Ariston si è dimenata per diversi minuti per convincere gli addetti alla sicurezza a farla passare per poter fingere un passaggio sul red carpet (ora green per ragioni di sponsor). Alla fine l'ha spuntata e con un paparazzo già pronto lo scatto è stato portato a casa.

INDOVINELLI

1) Quale nome della musica, non proprio irrilevante, ha il braccino corto. Dicono che per il Festival ha chiesto ai suoi collaboratori di lavorare gratis o solo con un rimborso spese. Di chi stiamo parlando?

2) Lei deve salire suo palco dell'Ariston ma tutti sono preoccupati per quello che combina una persona al suo fianco a dir poco svalvolata. Sorvegliata a vista dall'organizzazione per evitare altri casini. Chi è?