Nella serata di ieri, domenica 1 novembre 2020, su Rai1 L’Allieva 3 ha conquistato 4.943.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.892.000 spettatori pari al 12.2% di share (presentazione 2.572.000 – 9.5%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.250.000 spettatori (4.6%) e NCIS New Orleans di 905.000 spettatori (3.6%). Su Italia 1 Wolverine – L’Immortale ha intrattenuto 1.175.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.686.000 spettatori pari ad uno share del 10.3% e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.377.000 (7.6%).

Su Rete4 Lo Chiamavano Trinità è stato visto da 1.283.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 4.8% con 1.281.000 spettatori nella prima parte e il 5.7% con 910000 spettatori nella seconda. Su Tv8 Masterchef Italia è la scelta di 611.000 spettatori (2.8%) mentre sul Nove Mario Cerciello Rega – Morte di un Carabiniere segna lo 0.7% con 173.000 spettatori. Su Rai4 Paziente 64 – Il Giallo dell’Isola Dimenticata sigla il 2.43% con 541.000 spettatori e su Rai Movie Febbre da Cavallo si porta all’1.5% con 371.000 spettatori.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti sigla il 19.2% con 5.157.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.434.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.055.000 spettatori (4%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa sigla il 7.2% con 1.834.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.397.000 spettatori nella prima parte (5.3%) e a 1.383.000 (5.1%) nella seconda. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.4% con 645.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 375.000 (1.4%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.176.000 spettatori (15.1%) e L’Eredità 4.531.000 spettatori (19.5%) nella seconda. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.357.000 spettatori con l’11.3% di share e RiCaduta Libera 3.291.000 (14.3%). Su Rai2 Novantesimo Minuto informa 1.089.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 1.300.000 spettatori (5.7%) nella seconda, mentre Hawaii Five – 0 sigla il 4.1% con 1.025.000 spettatori. Su Rai3 il TGR segna il 15.5% con 3.721.000 spettatori.

Su Italia 1 CSI: NY ha totalizzato 554.000 spettatori (2.3%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 896.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Senti chi Mangia intrattiene 116.000 spettatori (0.5%) mentre Senti chi Mangia – Non si Butta via Niente 160.000 (0.7%). Su TV8 4 Ristoranti ha catturato l’attenzione di 278.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Deal with It sigla lo 0.7% di share con 170.000 spettatori. Su Sky Sport Serie A il match Roma-Fiorentina è la scelta di 407.000 spettatori (1.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha raccolto 288.000 spettatori con il 13.2% di share nella presentazione, 718.000 (17.6%) prima parte e 1.684.000 (21.8%) nella seconda; Paesi che Vai segna il 17.4% con 1.493.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.735.000 spettatori pari ad uno share del 17.5% e la Santa Messa è stata seguita da 1.953.000 spettatori (20.3%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.178.000 telespettatori con il 18.1% di share mentre la Santa Messa segna l’11.2% con 987.000 spettatori. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 89.000 spettatori (1.1%). Su Italia1 The Vampire Diaries totalizza un ascolto di 208.000 spettatori con uno share del 2.4% nel primo episodio e 215.000 spettatori (2.3%) nel secondo. Su Rai 3 Domenica Geo convince 417.000 spettatori con il 5% di share. Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 111.000 spettatori (1.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 113.000 spettatori con il 3.5% di share nelle News e 226.000 spettatori (3%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.551.000 spettatori (21.2%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.208.000 spettatori (19.5%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 995.000 spettatori (9.8%) e Melaverde ha interessato 1.950.000 spettatori con il 14.2% di share. Su Rai2 Un Ciclone in Convento conquista 464.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Italia1 The Vampire Daries sigla il 2.4% con 270.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 853.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Radici registra 486.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 436.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 163.000 spettatori con l’1.7% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 3.094.000 spettatori (16.7%) nella prima parte e di 3.012.000 (18.8%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera segna il 12.5% con 2.297.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.483.000 spettatori con il 12.7%, Beautiful 2.343.000 (12.3%), Una Vita 2.012.000 (11%) e Il Segreto 1.754.000 (108%); Daydreamer – Le Ali del Sogno piace a 1.962.000 spettatori con il 12.4% di share. Domenica Live registra il 12.9% con 2.349.000 spettatori (presentazione 2.091.000 – 12.9% e Ultima Sorpresa 1.935.000 – 9.6%) Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 605.000 spettatori (3.3%) mentre Quelli che il Calcio 813.000 (5.1%); A Tutta Rete interessa a 875.000 spettatori (5.1%).

Su Italia1 Station 19 segna l’1.8% con 319.000 spettatori nel primo episodio e il 2% con 322.000 spettatori nel secondo. Su Rai3 Mezz’Ora in più è stato seguito da 1.195.000 spettatori (7.2%) e Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà da 986.000 spettatori (6.3%); Kilimangiaro – Il Grande Viaggio è la scelta di 1.586.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 421.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Mato Grosso ha appassionato 344.000 spettatori (share dell’1.9%). Su TV8 il Gran Premio di Formula 1 d’Emilia Romagna sigla il 9.7% con 1.835.000 spettatori. Su Sport Uno il Gran Premio di F1 è visto da 327.000 spettatori (1.7%) e su Sky Sport Serie A il match Spezia-Juventus sigla il 4.3% con 689.000 spettatori.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 617.000 spettatori pari ad uno share del 6.7%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 475.000 spettatori con il 13% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 855.000 spettatori (5.7%) e L’Altra DS da 331.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 423.000 ascoltatori con il 7.1% di share (Highlights 508.000 – 4.5%). Su Rai 3 Tg3 – Mondo è visto da 480.000 spettatori (5.8%). Su Rete 4 Febbre da Cavallo – La Mandrakata è la scelta di 198.000 spettatori (3%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.819.000 (24.8%)

Ore 20.00 5.952.000 (23.4%)

TG2

Ore 13.25 1.991.000 (10.9%)

Ore 20.30 1.922.000 (7.2%)

TG3

Ore 14.15 2.082.000 (11.1%)

Ore 19.00 2.915.000 (13.1%)

TG5

Ore 13.00 3.292.000 (17.9%)

Ore 20.00 4.954.000 (19.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.667.000 (11%)

Ore 18.30 1.300.000 (6.3%)

TG4

Ore 12.00 445.000 (3.6%)

Ore 18.55 868.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 579.000 (3%)

Ore 20.00 1.043.000 (4.1%)