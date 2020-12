''CENERENTOLA'' VINCE LA SERATA (20,9%), CANALE5 SI SPARA ''QUASI AMICI'' (14,2%) MA È RAI2 CHE ZOMPA (11,4%) CON I NUOVI RITROVAMENTI DI POMPEI. SEGUE RETE4 (5,1%) - GENTILI (4,7-4,9%) - AMADEUS (21,6%), PAPERE (15,2%) - MARA VENIER NON VA IN VACANZA, MA VA IN DIRETTA (17,9-20,2%), FIALDINI (16,7%) - RAZNOVICH (9%) - BUBLÈ SU RAI2 (7%) - ''DOMENICA SPORTIVA'' (3,7%) - ''MI HANNO SPUTATO NEL MILKSHAKE'' (3,2%)

Nella serata di ieri, domenica 27 ottobre 2020, su Rai1 Cenerentola ha conquistato 5.162.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale 5 Quasi Amici ha raccolto davanti al video 3.521.000 spettatori pari al 14.2% di share.

Su Rai2 Pompei – Ultima Scoperta ha catturato l’attenzione di 2.976.000 spettatori (11.4%). Su Italia 1 Maurizio Battista: 30 anni e non li dimostra ha intrattenuto 1.071.000 spettatori con il 4.1% di share.

Su Rai3 Ricomincio da Raitre ha raccolto davanti al video 792.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 Potere Assoluto è stato visto da 1.186.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata ha segnato il 2.5% con 654.000 spettatori. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Il Battesimo di Ampelio è la scelta di 492.000 spettatori (2%) mentre sul Nove Fratelli d’Italia segna l’1.4% con 342.000 spettatori. Su Iris Oliver Twist sigla il 2.1% con 515.000 spettatori.

Access Prime Time

I Soliti Ignoti al 21.6%.

Su Rai 1 Soliti Ignoti sigla il 21.6% con 5.860.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 4.120.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.157.000 spettatori (4.3%).

Su Rai 3 I Grandi Protagonisti sigla il 4.4% con 1.196.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.258.000 spettatori nella prima parte (4.7%) e a 1.336.000 (4.9%) nella seconda. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.6% con 696.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 390.000 (1.4%).

Preserale

Artisti del Panettone all’1.2%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di 4.174.000 spettatori (18.9%) e L’Eredità 5.686.000 spettatori (23.5%) nella seconda. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.091.000 spettatori con il 9.5% di share e RiCaduta Libera 3.560.000 (14.9%).

Su Rai2 Rai Parlamento Speciale informa 243.000 spettatori (1%) e NCIS intrattiene 812.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 il TGR segna il 14.2% con 3.501.000 spettatori e Rai Parlamento Speciale informa 868.000 spettatori con il 3.3% di share. Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 710.000 spettatori (2.8%) Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 883.000 spettatori con il 3.5% di share. Su TV8 Artisti del Panettone ha catturato l’attenzione di 293.000 spettatori (1.2%).

Daytime Mattina

Geo al 4.6%.

Su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha raccolto 247.000 spettatori con l’11.2% di share nella presentazione, 550.000 (15.3%) prima parte e 2.075.000 (25.1%) nella seconda; Paesi che Vai segna il 19.6% con 1.967.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.066.000 spettatori pari ad uno share del 17% e la Santa Messa è stata seguita da 2.304.000 spettatori (19.4%).

Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.066.000 telespettatori con il 17.5% di share mentre la Santa Messa segna il 10% con 1.055.000 spettatori. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 162.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 God friended Me totalizza un ascolto di 355.000 spettatori con uno share del 3.5% nel primo episodio e 430.000 spettatori (3.8%) nel secondo. Su Rai 3 Domenica Geo convince 306.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 148.000 spettatori (1.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 85.000 spettatori con il 3.1% di share nelle News e 230.000 spettatori (3.1%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Melaverde al 14.4%.

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.753.000 spettatori (19.4%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.811.000 spettatori (20.9%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 1.090.000 spettatori (8.8%) e Melaverde ha interessato 2.303.000 spettatori con il 14.4% di share. Su Rai2 Il Fiume della Vita conquista 482.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Italia1 God friended Me sigla il 3.5% con 475.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.278.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Radici registra 607.000 spettatori con uno share del 3%. Su Rete4 Big Man ha fatto compagnia a 338.000 spettatori con l’1.7%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 137.000 spettatori con l’1.2% di share.

Daytime Pomeriggio

La Pallacanestro al 2.3%.

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 3.421.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e di 3.655.000 (20.2%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera segna il 16.7% con 3.366.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 3.092.000 spettatori con il 14.8%, Beautiful 2.338.000 (11.9%), My first Miracle 1.690.000 (9.3%) e Opera on Ice Speciale Edition 1.393.000 (7.1%).

Su Rai2 Natale ad Angel Falls ha convinto 902.000 spettatori (4.8%) e Ritorno a Angel Falls 1.009.000 (5.6%); il Campionato di Pallacanestro interessa a 466.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 La Vera Storia di Biancaneve segna il 4.7% con 892.000 spettatori e Un Semplice Desiderio il 4.7% con 849.000 spettatori nel secondo.

Su Rai3 Viaggio al Centro della Terra è stato seguito da 1.131.000 spettatori (6.2%), Kilimangiaro – Il Grande Viaggio da 1.084.000 spettatori (%) e Kilimangiaro da 1.822.000 spettatori (9%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 416.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 L’Ultimo Imperatore ha appassionato 356.000 spettatori (share dell’1.9%).

Seconda Serata

La puntata pilota di Mi hanno sputato nel milkshake al 3.2%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 827.000 spettatori pari ad uno share del 7.1%. Su Canale 5 Bublè at the BBC ha intrattenuto 777.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 507.000 spettatori (3.7%) e Sorgente di Vita da 101.000 spettatori (1.9%).

Su Italia1 Emozioni di Sport 2020 segna un netto di 496.000 ascoltatori con il 3% di share. Su Rai 3 Mi hanno sputato nel milkshake è visto da 217.000 spettatori (3.2%). Su Rete 4 L’Uomo che Vide l’Infinito è la scelta di 264.000 spettatori (4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.847.000 (27.9%)

Ore 20.00 6.775.000 (26%)

TG2

Ore 13.25 2.356.000 (12%)

Ore 20.30 1.756.000 (6.5%)

TG3

Ore 14.15 2.515.000 (13.1%)

Ore 19.00 2.784.000 (12%)

TG5

Ore 13.00 3.960.000 (19.8%)

Ore 20.00 5.019.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 2.029.000 (11.7%)

Ore 18.30 1.118.000 (4.9%)

TG4

Ore 12.00 480.000 (3.2%)

Ore 18.55 805.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 699.000 (3.4%)

Ore 20.00 1.098.000 (4.2%)

TG8

Ore 12.00 196.000 (1.3%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 19.13 20.77 20.02 20.79 19.05 21.33 19.87 15.4

RAI 2 5.03 3.16 2.82 6.09 4.55 1.95 8.94 5.8

RAI 3 5.97 5.32 4.43 7.42 6.69 9.22 3.68 3.92

RAI SPEC 6.88 9.41 10.09 7.17 7.81 5.22 5.49 5.66

RAI 37.01 38.65 37.36 41.48 38.11 37.72 37.99 30.77

CANALE 5 11.83 14.33 8.74 14.42 8.2 13.16 13.72 11.95

ITALIA 1 4.29 1.97 3.56 6.18 4.32 3.91 4.23 3.27

RETE 4 3.47 0.9 1.95 2.13 3.57 3.83 4.4 5.27

MED SPEC 10.27 9.09 10.15 8.57 11.55 9.46 9.47 11.78

MEDIASET 29.87 26.29 24.4 31.3 27.64 30.37 31.82 32.27

LA7+LA7D 2.68 3.89 2.54 1.92 2.41 2.8 2.91 3.35

SATELLITE 14.88 17.08 17.83 12.04 14.96 14.68 13.06 16.75

TERRESTRI 15.57 14.09 17.86 13.27 16.88 14.43 14.22 16.86

ALTRE RETI 30.44 31.17 35.69 25.31 31.84 29.11 27.28 33.61