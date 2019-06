''FABIO, PER TE RAI1 FINISCE QUI'' - VIDEO: LA LITTIZZETTO DA FAZIO SULLO SPOSTAMENTO. ''SIAMO MIGRANTI, DA RAI3 A RAI1 A RAI2, A RAI YOYO. ECCO PERCHÉ SALVINI NON CI PUÒ VEDERE, SIAMO NOMADI. ANZI CHE NON TI HA DEMOLITO LA SCRIVANIA CON LA RUSPA'' - POI TIRA FUORI UNA FOTO DI FRECCERO E LA BACIA

“Fabio, per te Rai1 finisce qui“. Sull’ormai prossimo passaggio di Fabio Fazio a Rai2 non poteva mancare il commento irriverente di Luciana Littizzetto. La comica ha scherzato sul futuro del conduttore – e del programma di cui lei stessa fa parte – nell’ultima puntata di Che tempo che fa in onda sulla rete ammiraglia. Lucianina, ormai con la mente a Rai2, ha anche baciato un’immagine di Carlo Freccero.

Le battute tra Fazio e Littizzetto sono iniziate quando la comica ha chiesto al presentatore quale fosse il futuro professionale di Mara Venier (ospite in studio poco prima). “Farà ancora Domenica In? Noi faremo Domenica Out” ha scherzato Lucianina. Poi la bastonata: “Fabio, per te Rai1 finisce qui, è come Miss Italia“. E il conduttore: “Mi è stato fatto notare da tanto tempo, non è un problema“.

La Littizzetto, a quel punto, è partita col monologo e non si è più trattenuta:

“Adesso vediamo cosa succederà. Andiamo a Rai2, però non è detto. Parte la transumanza. Siamo come il pastore errante di Leopardi, andiamo di qua e di là. Siamo passati da Rai3 a Rai1, ora Rai2… siamo come il circo Orfei. Ecco perché non ci può vedere Salvini, perché siamo nomadi. Cara grazia che non ti ha fatto demolire la scrivania con una ruspa come un Casamonica. Però tu te le cerchi, inviti sempre persone che possono dare fastidio. Se continui così ci mettono a Rai Parlamento a sbobinare i discorsi dei parlamentari (…) Ma poi cosa mettono al posto nostro?“.

A quel punto la comica ha estratto una foto del direttore di Rai2 Carlo Freccero e l’ha baciata più volte, suscitando l’ilarità di Fazio.

“(Freccero, ndDM) E’ un uomo pacato tranquillo, rilassato… come una sparatoria in un bar di Caracas (…) Cara grazia che non ci ha mandati a fare Pechino Express, a mangiare locuste in Thailandia. Comunque che bell’uomo, mi piace“.

Nei giorni scorsi – lo ricordiamo – lo stesso Fazio ha avuto un incontro privato proprio con Freccero, definito da quest’ultimo positivo. Sul tavolo, ovviamente, il passaggio del conduttore alla seconda rete.

