''FACCIAMO L'AMORE, SIAMO SUDATI, BAGNATI, AFFANNATI''. PORTATE LO XANAX AGLI SCRITTORI ITALIANI: IN TESTA ALLE CLASSIFICHE C'È GIULIA DE LELLIS, EX CORTEGGIATRICE DI ''UOMINI E DONNE'' CHE SI VANTA DI NON AVER MAI LETTO UN LIBRO. ECCO L'ESTRATTO SULLE EIACULAZIONI DI ANDREA DAMANTE, IL SUO EX CHE DÀ IL TITOLO A ''LE CORNA STANNO BENE SU TUTTO'': ''GRONDO AMORE, MISTO A TRISTEZZA. TRASUDO PASSIONE, E DISINCANTO''. FINCHÉ…

Estratto dal libro di Giulia De Lellis ''Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza!'', Mondadori, già pronto per il ''Bad Sex Awards''

giulia de lellis e andrea damante a letto

Facciamo l'amore ed è bellissimo. Siamo sudati, bagnati, affannati. Ci guardiamo negli occhi, per tutto il tempo. È così perfetto che fa male. Grondo amore, misto a tristezza. Trasudo passione, e disincanto. Ho paura di scoppiare di vita. È incredibile. È intenso.

È finito. È venuto.

Fisso il soffitto. Non riesco a dire niente.

Brava Giulia, tu sì che sai resistere alle tentazioni.

Serena Granato per www.ilgiornale.it

Si è tenuta presso la Mondadori di Milano, in data 17 settembre, la presentazione ufficiale alla stampa del libro scritto da Giulia De Lellis a quattro mani con l'autrice Stella Pulpo. La prima opera scritta della web influencer ed esperta di tendenze parla dei molteplici tradimenti che Andrea Damante avrebbe inferto alla sua ormai ex fidanzata, De Lellis, dopo essere usciti insieme dal dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne. E, in occasione della presentazione del suo libro sulle corna, dal titolo Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), Giulietta ha parlato di com'è rimasta folgorata dal suo attuale compagno di vita, il pilota di MotoGp Andrea Iannone, dichiarando di aver avuto un vero colpo di fulmine.

giulia de lellis e andrea damante a letto

E sul notevole successo riscosso dal suo prmo libro, già primo nella classifica Amazon per le vendite, sono stati interpellati l'ex ragazzo di Giulia e un'amica di quest'ultima, parliamo di Damante e Gemma Galgani.

"Ciao Giulia, oggi vorrei essere a Milano -dichiara Gemma in un video pubblicato per Giulia su Instagram- per la presentazione del tuo libro, ma purtroppo non posso esserci. Però ho avuto una sorpresa bellissima, ho avuto il libro in anteprima con una dedica che mi ha veramente emozionata, alla quale non aggiunto molte parole perché le tue sono state belle. Io posso solo dirti che ti auguro un meritatissimo successo". Ospite nella trasmissione di Diletta Leotta, Take Away di Radio 105, Andrea Damante ha, dal suo canto, commentato in modo ermetico e al contempo maturo l'uscita del libro sulle corna della sua ex: "Ho sbagliato, ma dopo due anni è il caso di andare avanti".

