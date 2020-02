''LA GUERRA È FINITA'' CON IL 18% MENTRE IL ''GF VIP'' SI MANTIENE SUL 19,3% (3,3 MLN) - IACONA (5,9%) VS PORRO (5%) - MORENO (3,8%), PALOMBA (5,8-4,3%) - GRUBER (7,2%), 'PRIMAFESTIVAL (18%), AMADEUS (19,9%), 'STRISCIA' (18,1%) - E.DANIELE (18,7-15,9%) - 'FORUM' (17,8%), ISOARDI (12,9%) - DE ANDRÉ (9,4%) VS GRANDE FRATELLO NOTTURNO (25,8%) - PARDO (6,4%) - 'POVERA PATRIA' (3,2%)

Su Rai1 La Guerra è Finita ha conquistato 4.071.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.282.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.297.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 A Quiet Place – Un Posto tranquillo ha catturato l’attenzione di 898.000 spettatori (3.7%).

Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto davanti al video 1.446.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 962.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 608.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su TV8 Rocky IV ha segnato il 2.9% con 709.000 spettatori mentre sul Nove Little Big Italy ha catturato l’attenzione di 515.000 spettatori (2%). Su Rai4 Criminal si porta al 2.5% con 606.000 spettatori e su Rai Premium Velvet Collection registra lo 0.6% con 143.000 spettatori.

Access Prime Time

PrimaFestival al 18%

Su Rai1 PrimaFestival fa compagnia a 4.696.000 spettatori (18%) e Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.337.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.861.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.8% con 1.021.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.251.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Nuovi Eroi ha appassionato 1.367.000 spettatori pari al 5.4% e Un Posto al Sole 1.728.000 (6.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.509.000 individui all’ascolto (5.8%) nella prima parte e 1.168.000 (4.3%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.912.000 spettatori (7.2%). Su TV8 Guess my Age piace a 676.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 369.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Sono le Venti allo 0.8%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.649.000 spettatori (21%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.355.000 spettatori (25.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.841.000 spettatori con il 16.9% di share e Avanti un Altro! 4.204.000 con il 20.6% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 795.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 1.246.000 (5.3%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.5% con 643.000 spettatori e Ieneyeh ha totalizzato 631.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Blob segna 1.056.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.8% con 629.000 spettatori nella prima parte e il 4.1% con 959.000 spettatori nella seconda. Su La7 Perception ha appassionato 220.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 526.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Sono le Venti piace a 198.000 spettatori (0.8%).

Daytime Mattina

Agorà 9.9%

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 942.000 telespettatori con il 17.7% di share; Storie Italiane ottiene 1.057.000 spettatori con il 18.7% di share nella prima parte e 1.083.000 (15.9%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 915.000 spettatori (15.9%) nella prima parte e 876.000 (15.5%) nella seconda. Su Rai 2 Streghe sigla il 2.2% con 131.000 spettatori.

Su Italia 1 The Mentalist piace a 173.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e a 244.000 spettatori (4.1%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 576.000 spettatori pari al 9.9% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.2% con 407.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 109.000 spettatori con share dell’1.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 137.000 spettatori con il 3.2% nelle News e 250.000 (4.2%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 280.000 spettatori pari al 5%.

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri al 4.8% nella prima parte

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.515.000 spettatori con il 12.9%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.593.000 telespettatori con il 17.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 352.000 spettatori con il 4.8% nella prima parte e 916.000 (8.3%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist piace a 368.000 spettatori con il 4.4% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.239.000 spettatori con l’8%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 496.000 spettatori (7%), Quante Storie si porta al 6.2% con 841.000 spettatori e Passato e Presente al 4.1% con 631.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 104.000 spettatori con l’1.4% di share nella prima parte e 263.000 (2.1%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 691.000 spettatori (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 529.000 spettatori con share del 7.6% nella prima parte, e 673.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

La Vita in Diretta solo al 13.6% nella prima puntata in diretta da Sanremo

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.815.000 spettatori (13% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.756.000 spettatori (15.6%). La Vita in Diretta informa 1.766.000 spettatori con il 13.6% (presentazione 1.335.000 – 11.9%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.542.000 spettatori (16.3%), Una Vita ha convinto 2.713.000 spettatori con il 18.1% di share mentre Uomini e Donne si porta al 19.7% con 2.536.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 18.4% con 2.059.000 spettatori).

Il GF Vip è seguito da 2.080.000 spettatori (19%) e Amici di Maria De Filippi da 2.298.000 spettatori (20.9%). Il Segreto sigla il 20% con 2.261.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 16.8% con 2.060.000 spettatori nella prima parte, al 17.1% con 2.353.000 spettatori nella seconda e al 14.8% con 2.265.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 696.000 spettatori (5.3%), Squadra Speciale Cobra 11 601.000 (5.4%) nel primo episodio e 751.000 (6.1%) nel secondo.

Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.022.000 spettatori (6.7%) nel primo episodio, 996.000 (6.8%) nel secondo e 829.000 (6.2%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 576.000 spettatori (4.8%) e il GF Vip 340.000 (2.6%). Su Rai3 Last Cop ha fatto compagnia a 556.000 spettatori (4.7%) e Geo a 1.326.000 spettatori con l’11.1% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.062.000 spettatori con il 7.5%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 450.000 spettatori con il 3.7% mentre Tagadoc 215.000 (1.8%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 171.000 spettatori (1.3%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 262.000 spettatori (1.7%).

Seconda Serata

Tiki Taka 3.9%-6.4%

Su Rai1 Tg1 – Fabrizio De Andrè convince 1.029.000 spettatori con il 9.4% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Night ha totalizzato una media di 1.320.000 spettatori pari ad uno share del 25.8% e Grande Fratello Vip Live sigla 17.7% con 793.000 spettatori. Su Rai2 Povera Patria segna 311.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 5.1% con 462.000 spettatori. Su Italia1 Tiki Short viene visto da una media di 633.000 ascoltatori con il 3.9% di share mentre Tiki Taka – Il Calcio è il Nostro Gioco piace a 479.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Pensa in Grande ha segnato il 3% con 176.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.231.000 (20.7%)

Ore 20.00 5.581.000 (23.2%)

TG2

Ore 13.00 2.108.000 (14.7%)

Ore 20.30 1.534.000 (5.9%)

TG3

Ore 14.25 1.754.000 (11.9%)

Ore 19.00 2.170.000 (11.3%)

TG5

Ore 13.00 3.127.000 (21.5%)

Ore 20.00 4.739.000 (19.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.586.000 (13.3%)

Ore 18.30 1.047.000 (6.7%)

TG4

Ore 12.00 300.000 (3.1%)

Ore 18.55 706.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 667.000 (4.3%)

Ore 20.00 1.377.000 (5.7%)