Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.281.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 Eurogames ha raccolto davanti al video 1.944.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 Maledetti Amici Miei ha interessato 876.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha catturato l’attenzione di 1.981.000 spettatori (12%). Su Rai3 Il Palazzo del Vicerè ha raccolto davanti al video 967.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.223.000 spettatori con il 7% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 981.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su TV8 Creed – Nato per combattere ha segnato il 2.8% con 594.000 spettatori mentre sul Nove Il Caso Vannini – Nove racconta ha catturato l’attenzione di 401.000 spettatori (1.7%). Su Iris Cielo di Piombo Ispettore Callaghan piace a 566.000 spettatori con il 2.4% di share. Su Real Time Shopping Night registra l’1% con 261.000 spettatori. Su Sky Uno X Factor 2019 sigla il 3.8% con 869.000 spettatori.

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.189.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.634.000 spettatori con uno share del 18.3%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.1% con 788.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.143.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Storie Minime ha appassionato 1.288.000 spettatori pari al 5.4% e Un Posto al Sole 1.735.000 (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.223.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.186.000 (4.7%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.718.000 spettatori (6.9%). Su TV8 Guess my Age piace a 538.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 411.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.059.000 spettatori (21.3%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.657.000 spettatori (24.5%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.293.000 spettatori con il 16.9% di share e Caduta Libera 3.722.000 con il 20.2% di share. Su Rai2 NCIS ha raccolto 629.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 1.071.000 (4.9%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 2.7% con 427.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 610.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Blob segna 1.052.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.7% con 791.000 spettatori. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 227.000 spettatori (share dell’1.6%). Su Tv8 4 Cuochi d’Italia fa compagnia a 349.000 spettatori (1.7%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 809.000 telespettatori con il 16.2% di share; Storie Italiane ottiene 794.000 spettatori con il 17.4% di share nella prima parte e 823.000 (14.9%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 749.000 spettatori (14.6%) nella prima parte e 723.000 (15.9%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Italia è visto da 96.000 spettatori (2.1%).

Su Italia 1 Rossana ottiene un ascolto di 148.000 spettatori pari al 2.6% e Bones piace a 116.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Agorà convince 517.000 spettatori pari al 9.7% di share; Mi Manda RaiTre si porta all’8.2% con 372.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 111.000 spettatori con share del 2.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 159.000 spettatori con il 3.8% nelle News e 218.000 (3.9%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 247.000 spettatori pari al 5.4%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.266.000 spettatori con l’11.9%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.454.000 telespettatori con il 18.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 334.000 spettatori con il 5.6% nella prima parte e 845.000 (8.5%) nella seconda. Su Italia 1 Bones piace a 208.000 spettatori (3%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 985.000 spettatori con il 7.3%.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 423.000 spettatori (7.4%), Quante Storie si porta al 6.8% con 825.000 spettatori e Passato e Presente al 3.8% con 526.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 113.000 spettatori con l’1.9% di share nella prima puntata e 187.000 (1.7%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 586.000 spettatori (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 389.000 spettatori con share del 6.9% nella prima parte, e 590.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.633.000 spettatori (12.9% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.456.000 spettatori (14.1%). La Vita in Diretta informa 1.440.000 spettatori con il 14.2% (presentazione 1.086.000 – 11.6%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.580.000 spettatori (18.5%), Una Vita ha convinto 2.529.000 spettatori con il 18.9% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.3% con 2.618.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 22.7% con 2.333.000 spettatori).

Il Segreto sigla il 22.5% con 2.133.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 17.6% con 1.662.000 spettatori nella prima parte, al 17.6% con 1.904.000 spettatori nella seconda e al 14% con 1.690.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 588.000 spettatori (4.9%) e Squadra Speciale Cobra 11 374.000 (4%) nel primo episodio e 433.000 (4.6%) nel secondo.

Su Italia1 I Simpson intrattengono 937.000 spettatori (6.7%) nel primo episodio, 929.000 (6.9%) nel secondo e 917.000 (7%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 621.000 spettatori (5.5%), E alla Fine arriva Mamma 317.000 (3.3%). Su Rai3 Il Commissario Rex ha fatto compagnia a 479.000 spettatori (4.4%) e Geo a 1.086.000 spettatori con il 10.3% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 920.000 spettatori con il 7.2%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 414.000 spettatori con il 3.7%. Su TV8 Ho qualcosa di dirti piace a 108.000 spettatori (1.1%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 786.000 spettatori con l’8.7% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 330.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rai2 Battute? segna 216.000 spettatori con il 3%. Su Rai 3 Doc 3 segna il 2% con 295.000 spettatori. Su Italia1 Griffin Late Night viene visto da una media di 461.000 ascoltatori con il 10.9% di share. Su Rete4 Prestazione straordinaria ha segnato il 4.3% con 192.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.865.000 (20.6%)

Ore 20.00 5.031.000 (22.2%)

TG2

Ore 13.00 1.879.000 (14.5%)

Ore 20.30 1.473.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 1.334.000 (10.1%)

Ore 19.00 1.887.000 (11.3%)

TG5

Ore 13.00 2.753.000 (21%)

Ore 20.00 4.489.000 (19.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.371.000 (12.8%)

Ore 18.30 681.000 (5.4%)

TG4

Ore 12.00 303.000 (3.6%)

Ore 18.55 629.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 605.000 (4.3%)

Ore 20.00 1.289.000 (5.6%)