IL ''MILIONARIO'' DI SCOTTI (12,2%) VINCE CONTRO RAI1 (10,7%), SEGUE SCIARELLI (10,3%) - CHIAMBRETTI (4,4%), MALE BIGNARDI CON BUGO (1,4%), MOLTO BENE ''ITALIA'S GOT TALENT'' (7,7%) - IL TRIONFO DELL'ATALANTA SU SKY (5,3%) - MORENO (2,8%), PALOMBA (5,5-4-4%), GRUBER (6,6%) - AMADEUS (20,9%), 'STRISCIA' (17,3%) - E.DANIELE (19,8-16,9%) - 'FORUM' (16,8%), ISOARDI (13,7%) - VESPA CON LE SMARGIASSATE DI RENZI NON VA OLTRE IL 13,1%

Su Rai1 C’est la vie – Prendila come viene ha conquistato 2.399.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario? ha raccolto davanti al video 2.251.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 Il Cacciatore 2 ha interessato 1.796.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Italia 1 Il mistero delle pagine perdute ha catturato l’attenzione di 1.578.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.227.000 spettatori pari ad uno share del 10.3%.

BUGO E MORGAN

Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 796.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 457.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su TV8 Italia’s Got Talent ha segnato il 6.6% con 1.524.000 spettatori; il programma ha raccolto anche lo 0.9% con 202.000 spettatori su Sky Uno. Sul Nove L’Assedio ha catturato l’attenzione di 323.000 spettatori (1.4%). Su Rai Movie Remember sigla l’1.6% con 407.000 spettatori e su La5 The Terminal si porta all’1.2% con 276.000 spettatori. Su Real Time Amici sigla lo 0.70% con 179.000 spettatori.

Access Prime Time

Guess my Age supera il 3%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.552.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.611.000 spettatori con uno share del 17.3%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 2.8% con 762.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.111.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Nuovi Eroi ha appassionato 1.268.000 spettatori pari al 5.2% e Un Posto al Sole 1.809.000 (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.382.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.183.000 (4.4%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.747.000 spettatori (6.6%). Su TV8 Guess my Age piace a 813.000 spettatori con il 3.1% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 351.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Avanti un Altro oltre il 21%.

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO CON DOMANDA SU GERRY SCOTTI

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.795.000 spettatori (22.7%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.423.000 spettatori (26.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.848.000 spettatori con il 17.5% di share e Avanti un Altro! 4.289.000 con il 21.3% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 727.000 spettatori (3.9%) e NCIS 1.260.000 (5.5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 2.8% con 502.000 spettatori e Ieneyeh ha totalizzato 482.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 Blob segna 1.100.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.9% con 622.000 spettatori nella prima parte e il 4.3% con 978.000 spettatori nella seconda. Su La7 Body of Proof ha appassionato 279.000 spettatori (share dell’1.4%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 549.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Sono le Venti piace a 216.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mattina

Mi Manda RaiTre al 7.5%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 897.000 telespettatori con il 16.8% di share; Storie Italiane ottiene 1.050.000 spettatori con il 19.8% di share nella prima parte e 1.079.000 (16.9%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 835.000 spettatori (14.8%) nella prima parte e 802.000 (15.2%) nella seconda. Su Rai 2 Streghe sigla il 2.3% con 138.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist piace a 179.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Agorà convince 463.000 spettatori pari all’8.1% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.5% con 402.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 89.000 spettatori con share dell’1.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 167.000 spettatori con il 3.6% nelle News e 283.000 (4.8%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 240.000 spettatori pari al 4.5%.

Daytime Mezzogiorno

Ricette all’Italiana all’1.8% in entrambe le parti.

federica sciarelli chi l ha visto

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.593.000 spettatori con il 13.7%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.465.000 telespettatori con il 16.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 409.000 spettatori con il 5.9% nella prima parte e 984.000 (8.8%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist piace a 404.000 spettatori con il 5.1% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.116.000 spettatori con il 7.3%.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 441.000 spettatori (6.7%), Quante Storie si porta al 5.3% con 712.000 spettatori e Passato e Presente al 4% con 608.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 118.000 spettatori con l’1.8% di share nella prima parte e 216.000 (1.8%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 696.000 spettatori (4.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 423.000 spettatori con share del 6.5% nella prima parte, e 580.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso delle Signore al 16.3%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 2.004.000 spettatori (14.4% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.869.000 spettatori (16.3%). La Vita in Diretta informa 1.929.000 spettatori con il 15.1% (presentazione 1.460.000 – 13%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.564.000 spettatori (16.9%), Una Vita ha convinto 2.465.000 spettatori con il 16.7% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23.3% con 3.006.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 21.8% con 2.490.000 spettatori).

MATTEO RENZI DA VESPA

Il GF Vip è seguito da 2.227.000 spettatori (20.2%) e Amici di Maria De Filippi da 2.282.000 spettatori (20.7%). Il Segreto sigla il 19.6% con 2.199.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 15.9% con 1.897.000 spettatori nella prima parte, al 16.6% con 2.284.000 spettatori nella seconda e al 15.4% con 2.349.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 553.000 spettatori (3.8%), Castle 233.000 (2.1%) nel primo episodio e 424.000 (3.8%) nel secondo.

Su Italia1 I Simpson intrattengono 970.000 spettatori (6.4%) nel primo episodio, 940.000 (6.5%) nel secondo e 831.000 (6.2%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 568.000 spettatori (4.6%) e il GF Vip 308.000 (2.4%). Su Rai3 Italiani – L’Alter Eco ha fatto compagnia a 390.000 spettatori (3.3%) e Geo a 1.583.000 spettatori con l’11.9% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.009.000 spettatori con il 7.2%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 411.000 spettatori con il 3.4% mentre Tagadoc 158.000 (1.3%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 169.000 spettatori (1.3%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 230.000 spettatori (1.6%).

Seconda Serata

Improvviserai al 2.8%

Su Rai1 Porta a Porta convince 1.182.000 spettatori con il 13.1% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 378.000 spettatori pari ad uno share del 7.2%. Su Rai2 Improvviserai segna 395.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 7% con 594.000 spettatori. Su Italia1 Champions League viene visto da una media di 703.000 ascoltatori con l’8.7% di share. Su Rete4 TV Story Superstar ha segnato il 4% con 177.000 spettatori. Sul Nove #Fake – La Fabbrica delle Notizie sigla l’1.1% con 130.000 spettatori.

MATTEO RENZI DA VESPA

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.152.000 (20.7%)

Ore 20.00 5.526.000 (23.6%)

TG2

Ore 13.00 2.112.000 (14.8%)

Ore 20.30 1.649.000 (6.5%)

TG3

Ore 14.25 1.647.000 (11.3%)

Ore 19.00 2.033.000 (10.8%)

TG5

Ore 13.00 2.845.000 (19.7%)

Ore 20.00 4.536.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.542.000 (12.8%)

Ore 18.30 784.000 (5.1%)

TG4

Ore 12.00 294.000 (3.1%)

Ore 18.55 683.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 622.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.259.000 (5.3%)