''PAMELA LA CONOSCO BENE. DOVEVAMO SPOSARCI MA POI…'' - A ''STORIE ITALIANE'' PARLA MAX BERTOLANI, CHE NEL 1999 ANNUNCIAVA IN COPERTINA SU ''GENTE'' LE NOZZE CON LA SOUBRETTE, LE PRIME DI UNA SERIE DI MATRIMONI FANTASMA. ''È MOLTO FRAGILE E CI SONO PERSONE VICINO A LEI CHE NON LA STANNO CONSIGLIANDO IN MODO GIUSTO. È UNA PERSONA BUONA CHE HA FATTO ERRORI INGENUI…'' (VIDEO)

VIDEO: DAL MINUTO 57

https://www.raiplay.it/video/2019/04/Storie-italiane-8f22935f-35e1-4a38-b6b2-b9e6e716cac9.html

Davide Giancristofaro Alberti per www.ilsussidiario.net

Si torna a parlare del matrimonio o presunto tale di Pamela Prati con Mark Caltagirone. Ormai da due settimane a questa parte non si parla d’altro sui giornali di gossip, e nessuno ha ancora capito se le nozze si celebreranno, e soprattutto, se tale misterioso imprenditore italiano che lavora in Albania, esista o meno. La trasmissione di Rai Uno, “Storie Italiane”, ha cercato di approfondire l’argomento invitando in studio Max Bertolani, noto giocatore di football americano, nonché ex di Uomini e Donne ed ex concorrente de L’isola dei famosi del 2012.

Nel 1999 “Gente” titolava che la Prati avrebbe dovuto sposarsi proprio con Bertolani: «Sono rimasto esterrefatto – le sue parole – è un qualcosa di scioccante. Io ai tempi ero innamoratissimo di Pamela, volevo sposarla e avere un figlio. Non ci siamo sposati perché evidentemente era una cosa che volevo solo io. Ho vissuto una grande storia d’amore, ci sono rimasto male perché avevo in mente un altro film con lei, secondo me sarebbe stata una madre fantastica, aveva raggiunto il top nello spettacolo e forse l’esperienza di madre sarebbe stata la ciliegina sulla torta».

MATRIMONIO PAMELA PRATI, PARLA L’EX BERTOLANI

Max Bertolani aveva chiuso la sua storia con Pamela Prati tramite un comunicato, e quel gesto, confessa lo stesso sportivo, gli avrebbe tagliato le gambe: «Siamo stati insieme dal ’99 al 2001 – racconta – e quando chiusi feci un comunicato che mi tagliò di fatto le gambe, estraendomi dal mondo lavorativo. L’essere stato sincero è una cosa che ho pagato».

In studio passano quindi le immagini della loro vecchia storia: «Eravamo un qualcosa di unico – dice Max – meraviglioso, un amore bellissimo e vero. Lei è molto fragile come persona, forse ci sono persone vicine che non la stanno supportando in maniera giusta. Lei è una persona buona, ha fatto degli errori ingenui per ascoltare altre persone che le facevano mille moine». Dal 2001 il loro rapporto si è chiuso per sempre: «L’ultima volta l’ho sentita via telefono l’anno scorso ed eravamo rimasti d’accordo di rivederci a Roma, ma non è mai successo».

