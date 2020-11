''PREFERISCO IL PARADISO'' CON PROIETTI (16,8%) - REAL MADRID-INTER (17,8%) - BENE ''IL COLLEGIO'' (10,6%) - ''IENE'' (8,2%) - BERLINGUER (4,5%), FLORIS (5,5%), GIORDANO (5,3%) - MORENO (5,5%), CUCCIARI (4,5%), PALOMBA (6,2-5,2%), GRUBER (7,6%) - 'STRISCIA' (16,7%), AMADEUS (17,7%) - E.DANIELE (17,8-15,1%), CLERICI (13%), 'FORUM' (16,6%) - BORTONE (12,1%), MATANO (17,2%), D'URSO (15,5-15,9%) - MARATONE AMERICANE: VESPA (11,4%), BOTTERI (6,9%), PORRO (6,8%), MENTANA (7,4%) - COSTANZO SHOW (6,7%), LUNDINI (5,2%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 3 novembre 2020, su Rai1 la fiction Preferisco il Paradiso, con Gigi Proietti, ha conquistato 4.111.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Real Madrid – Inter ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Rai2 la seconda puntata de Il Collegio 5 ha interessato 2.469.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene Show ha intrattenuto 1.522.000 spettatori con l’8.2% (presentazione: 1.567.000 – 5.4%).

Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.058.000 spettatori pari ad uno share del 4.5% (presentazione di 11 minuti: 844.000 – 2.9%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.056.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.300.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su Tv8 Natale a Winters Inn segna 359.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Nati Stanchi ha raccolto 408.000 spettatori con l’1.5%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista registra .000 spettatori con il %.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.073.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia in versione ridotta registra una media di 4.669.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.574.000 spettatori con il 5.5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.193.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.225.000 spettatori con il 4.5%. Un Posto al Sole raccoglie 1.713.000 spettatori con il 6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.723.000 individui all’ascolto (6.2%), nella prima parte, e 1.490.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.166.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 577.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 482.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale

Caduta Libera deve accontentarsi del 17.4%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.632.000 spettatori (18.9%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.980.000 spettatori (21.9%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.610.000 spettatori (14%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.889.000 spettatori (17.4%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 772.000 spettatori (3.6%), Castle segna 1.048.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 1.004.000 spettatori con il 4.8%. CSI: NY ha ottenuto 623.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 4.286.000 spettatori con il 18%. Blob segna 1.267.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 937.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 – dalle 17.21 alle 19.44 - Fahreinheit 11/9 ha appassionato 235.000 spettatori (share dell’1.3%). Su Tv8 Cuochi di Italia – All Stars raccoglie 329.000 spettatori con l’1.3%.

Daytime Mattina

Bene Mattino Cinque.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 901.000 telespettatori con il 15.6%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.043.000 spettatori (17.8%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.101.000 spettatori (17.5%), nella prima parte, 1.043.000 spettatori nella seconda parte (17.9%) e .000 spettatori (%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 172.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 176.000 spettatori pari al 3% di share. Su Rai3 Agorà convince 539.000 spettatori pari all’8.4% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 281.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 147.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 238.000 spettatori con il 3.9%. A seguire Coffee Break ha informato 289.000 spettatori pari al 4.9%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 56.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mezzogiorno

Peggio del solito Ogni Mattina.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.046.000 spettatori con il 15.1%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.622.000 spettatori con il 13% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.525.000 telespettatori con il 16.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 528.000 spettatori con il 6.9%, nella prima parte, e 941.000 spettatori con l’8.1%, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 276.000 spettatori con il 3.7%. Cotto e Mangiato Menù Tete a Tete ha raccolto 301.000 spettatori con il 3%. Grande Fratello Vip 5 segna 757.000 spettatori con il 5.1%. Sport Mediaset ha ottenuto 947.000 spettatori con il 5.6%.

Su Rai3 Elisir ha interessato 393.000 spettatori con il 5.6%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.190.000 spettatori (12%). Quante Storie ha raccolto 799.000 spettatori (5.6%). Passato e Presente ha ottenuto 636.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 149.000 spettatori con il 2.1%, nella prima parte, e 198.000 spettatori (1.6%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 672.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 374.000 spettatori con share del 5.4% nella prima parte, e 583.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 72.000 spettatori con lo 0.5%.

Daytime Pomeriggio

Il daytime di Rai1 ancora sopra la media.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.733.000 spettatori pari al 12.1% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.049.000 spettatori con il 17.1%. Il TG1 ha informato 1.888.000 spettatori (15.6%) mentre il TG1 Economia ha raccolto 1.923.000 spettatori (15.7%). La Vita Diretta ha raccolto 2.608.000 spettatori con il 17.2% (presentazione: 2.093.000 – 16.3%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.952.000 spettatori con il 17.5%. Una Vita ha convinto 2.781.000 spettatori con il 17.7% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.021.000 spettatori con il 22.4% (finale: 2.362.000 – 19.6%). La pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.185.000 spettatori con il 18.4%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.908.000 spettatori pari al 15.6% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.152.000 spettatori (15.5%), nella prima parte, a 2.538.000 spettatori nella seconda parte (15.9%) e a 2.251.000 spettatori (13%) nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 414.000 spettatori con il 2.7% Quasi Detto Fatto raccoglie 384.000 spettatori con il 2.8%. Detto Fatto ha ottenuto 449.000 spettatori con il 3.6%. Resta a Casa e Vinci ottiene 283.000 spettatori con il 2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 973.000 spettatori (6%), nel primo episodio, 1.049.000 spettatori (6.9%), nel secondo episodio e 940.000 spettatori (6.7%) nel terzo episodio inedito. Big Bang Theory segna 625.000 spettatori (5%). Friends ha appassionato 409.000 spettatori con il 2.9%. Grande Fratello Vip 5 raccoglie 419.000 spettatori con il 2.6%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.343.000 spettatori con il 20.3%. #Maestri ha appassionato 493.000 spettatori pari al 3.9%. Colpo di Scena, con Gigi Proietti, segna 688.000 spettatori con il 5.7%. Aspettando… Geo ha registrato 992.000 spettatori con il 7.7%. Geo ha raccolto 1.789.000 spettatori e l’11.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 853.000 spettatori con il 5.7%. Su La7 Tagadà ha interessato 403.000 spettatori (share del 3%). Tagadà #Focus ottiene 389.000 spettatori con il 3.2%. Su TV8 Quando il Cuore Va in Vacanza ha interessato 258.000 spettatori con il 2.1%. Vite da Copertina ha raccolto 132.000 spettatori con lo 0.9%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 677.000 spettatori con l’11.4% di share (presentazione dalle 23.46 alle 0.19: 1.595.000 – 12.8%). Su Canale 5 Speciale Champions League ottiene 1.627.000 spettatori con l’8.1%. Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 582.000 spettatori pari ad uno share del 6.7% (presetazione dalle 23.36 alle 23.44: 784.000 – 4.7%). Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 583.000 spettatori con il 5.2%. Giovani e Famosi ottiene 231.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai 3 Tg3 Speciale Usa 2020 segna 481.000 spettatori con il 6.9%. Su Italia1 Giù in 60 Secondi è visto da 379.000 spettatori (7.6%). Su Rete 4 l’approfondimento La Notte Americana è stato scelto da 344.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 TGLA7 Speciale raccoglie 406.000 spettatori con il 7.4%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.179.000 (24.7%)

Ore 20.00 6.989.000 (26.6%)

TG2

Ore 13.00 2.321.000 (15%)

Ore 20.30 2.349.000 (8.4%)

TG3

Ore 14.25 2.150.000 (14%)

Ore 19.00 3.274.000 (15.4%)

TG5

Ore 13.00 3.483.000 (22.1%)

Ore 20.00 5.915.000 (22.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.706.000 (13.7%)

Ore 18.30 1.327.000 (7.4%)

TG4

Ore 12.00 321.000 (3.2%)

Ore 18.55 913.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 757.000 (4.5%)

Ore 20.00 1.607.000 (6%)

TG8

Ore 12 68.000 (0.7%)