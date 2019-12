''IL PRIMO NATALE'' È DAVVERO IL PRIMO A NATALE. IL FILM DI FICARRA E PICONE (1,16 MILIONI) IL 25 DICEMBRE SUPERA ''PINOCCHIO'' (1,40 MLN) E SOPRATTUTTO I POTENTI FILMONI AMERICANI ''JUMANJI'' (1,1 MLN) E ''STAR WARS'' (SOLO 624MILA EURO). POI C'È OZPETEK CON 437MILA EURO - FICARRA E PICONE CON 8 MILIONI IN DUE SETTIMANE DIVENTANO IL FILM PIÙ VISTO DELL'ANNO - CERTO, UN NATALE CON FILM COSÌ CIVILI, BEN FATTI, INTELLIGENTI DA PARTE DELLA NOSTRA INDUSTRIA NON LO VEDEVAMO DAL SECOLO SCORSO. MENO MALE CHE ARRIVA ZALONE

Marco Giusti per Dagospia

Incassi del 25 dicembre.

il primo natale ficarra e picone

Sorpresa a Natale. Il primo Natale è davvero il primo a Natale. Il film di Ficarra e Picone, anche se di poco, supera Pinocchio di Matteo Garrone il 25 dicembre, 1 milione 164 mila euro contro 1 milione 140 mila euro. Ma, soprattutto, entrambi, targati Medusa e 01, superano i potenti filmoni americani targati Warner Bros e Walt Disney. Jumanji The Next Level col pelatone Dwayne Johnson si ferma a 1 milione 98 mila euro nel suo primo giorno d’uscita, troppo cafone a Natale, e Star Wars L’ascesa di Skywalker, solo 624 mila euro. Solo quinto la commedia-mélo per famiglia allargata La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, a 437 mila euro.

il primo natale ficarra e picone

Decimo posto per il film di Natale a Casa Gomorra L’immortale di Marco D’Amore, 47 mila euro, il film diciamo meno natalizio della top ten, e uscito ormai da 20 giorni. Non sono certo grandi incassi, ma dimostrano la fedeltà del nostro pubblico al cinema italiano almeno il giorno di Natale. Il primo Natale, uscito ormai da due settimane, è arrivato quasi a 8 milioni di euro, diventando così il film italiano più visto dell’anno, Pinocchio, uscito da una settimana, è a 4 milioni 610 mila euro, Star Wars, che non sta affatto andando bene neanche in America, è a 7 milioni 163 mila euro, La dea fortuna a 2 milioni, L’immortale a 5,7 milioni.

massimo popolizio ne il primo natale ficarra e picone

Vince quindi quello non solo più natalizio già nel titolo, ma anche più apertamente comico, vista la popolarità di Ficarra e Picone. Pinocchio si sta forse dimostrando un po’ troppo artistico per la grande platea, ma si sta muovendo bene. Certo, un Natale con film così civili, ben fatti, intelligenti da parte della nostra industria non lo vedevamo dal secolo scorso. Giusta considerazione aspettando Tolo Tolo di Checco Zalone, che dovrebbe arrivare quando la forza dei film di Natale civili dovrebbe essere quasi conclusa. Pronto a scatenare nuovamente il dibattito ormai infinito su Zalone visto da destra, visto da sinistra, visto dalla luna. Un dibattito che seguita anche nelle migliori famiglie…

