''ROCCO SIFFREDI È BRUTTO, INVECCHIATO E HA I LARDOMINALI'' - VIDEO: VI RICORDATE PAOLA SAULINO? LA VISPA ATTRICE PER MANCANZA DI RUOLI AVEVA PROMESSO UN TOUR A BASE DI SESSO ORALE A CHIUNQUE AVESSE VOTATO ''NO'' AL REFERENDUM RENZIANO. MOLTO POMPATE (SIC), DI QUESTE GESTA NON C'È PROVA, MA LEI NON MOLLA E CERCA DI NUOVO UN PO' DI VISIBILITÀ ANDANDO ALL'ATTACCO DEL MITOLOGICO RE DELL'HARD

Paola Saulino fa a pezzi Rocco Siffredi dichiarando in un’intervista radiofonica che il re del cineme a luci rosse italiano è “brutto, invecchiato e con i lardominali“.

La Saulino è un’attrice e modella napoletana che, sulla scia di quanto promesso da Madonna in favore del voto pro Hillary Clinton in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America del 2016, nello stesso anno aveva annunciato che avrebbe praticato del se**o orale a tutti coloro che avessero votato no al Referendum Costituzionale del 4 dicembre voluto da Matteo Renzi.

Ora la Saulino torna a far parlare di sé per via di questa vera e propria demolizione del mito Rocco Siffredi. La giovane lo fa durante un’intervista all’emittente Radio Radio.

Queste le parole della star del Pompa Tour: “Non penso che l’età sia un qualcosa di particolarmente attraente. Ultimamente, per esempio, sto preferendo i miei coetanei. Ma, ad esempio, c’è una star che è considerata un sex symbol in Italia che è Rocco Siffredi. A me lui non piace proprio, lo trovo brutto, ma come show-man lo trovo simpaticissimo. Lui non è famoso per la sua bellezza ma per un’altra caratteristica, però quando è in un video e si ripresenta ogni tanto sulle scene è vecchio. Se uno è vecchio, è vecchio. Siffredi ha quei lardominali che non voglio vedere in una scena a luci rosse”.

Fonte: Radio Radio. A seguire l’intervista

