IL ''SOLE'' SCOTTA: SANZIONE CONSOB DA OLTRE 1 MILIONE DI EURO PER NAPOLETANO, TREU, BENEDINI. NEL PROCESSO PENALE PER LE COPIE GONFIATE DEL QUOTIDIANO, I DUE EX MANAGER CHIEDONO DI PATTEGGIARE, MENTRE L'EX DIRETTORE CONTINUERÀ IL PROCESSO - UN GRUPPO DI GIORNALISTI SI È COSTITUITO PARTE CIVILE, DIFESO DA ANTONIO DI PIETRO

#IlSole24Ore il Gup di Milano Mannocci ha accolto la nostra richiesta: io, Angelo Mincuzzi, Leonardo Cosmai e altri tre colleghi siamo parti civili nel procedimento penale. — Nicola Borzi (@nicolaborzi) 12 settembre 2019

SOLE 24 ORE, AL VIA L’UDIENZA PRELIMINARE: CONFINDUSTRIA E CONSOB SI COSTITUISCONO PARTE CIVILE. BENEDINI E TREU CHIEDONO DI PATTEGGIARE

DONATELLA TREU BENITO BENEDINI A BAGNAIA

È iniziata l’udienza preliminare per il processo che vede imputati Benito Benedini e Donatella Treu, rispettivamente ex presidente ed ex amministratore delegato del Sole24Ore, per i reati di false comunicazioni sociali e aggiotaggio informativo. I due hanno chiesto di patteggiare. Con loro a processo anche l’ex direttore editoriale, Roberto Napoletano, che invece seguirà il rito ordinario e ha depositato oggi due memorie difensive.

Per il patteggiamento, che ha già il consenso della Procura, Benedini e Treu hanno chiesto rispettivamente una pena di un anno e sei mesi con una sanzione di 100mila euro, e una di un anno e otto mesi con una sanzione di 300mila euro. Intanto Confindustria ha chiesto di costituirsi parte civile nel processo. Insieme alla Confederazione, anche la Consob, per il reato di aggiotaggio, si è costituita parte civile, così come il rappresentante degli azionisti di minoranza, e sei piccoli azionisti tra dipendenti ed ex dipendenti, di cui cinque solo nei confronti dei tre imputati – come la Consob – e uno anche nei confronti della società. In aula c’è anche l’ex pm di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, in veste di avvocato dei sei piccoli azionisti.

Roberto Napoletano, Donatella Treu e Benito Benedini

Per i tre il pm di Milano Gaetano Ruta, titolare dell‘inchiesta per false comunicazioni sociali e aggiotaggio informativo che ha scosso il quotidiano economico nella primavera 2017, a febbraio aveva chiesto il rinvio a giudizio. Archiviata, invece, la posizione di altri sette indagati che erano accusati di appropriazione indebita e nei cui confronti il gruppo, dopo essere stato risarcito, ha ritirato la querela.

roberto napoletano

Intanto ieri la Consob ha sanzionato con una multa totale di 1,05 milioni di euro sia l’ex direttore editoriale che quattro ex manager del gruppo Sole 24 Ore hanno messo in atto “pratiche commerciali e di reporting per incrementare artificiosamente i dati diffusionali del quotidiano” truccando quelli sugli abbonamenti digitali. Secondo la commissione la divulgazione di quei dati “alterati” ha “prodotto un quadro informativo falso della situazione economico-finanziaria” del gruppo con effetti suscettibili di “influenzare in modo ingannevole sia le scelte degli acquirenti di spazi pubblicitari (…) che gli analisti finanziari” e quindi le decisioni degli investitori. Per Treu e Napoletano la sanzione della Commissione, più pesante rispetto alla proposta formulata a febbraio dall’Ufficio sanzioni amministrative, è di 280mila euro. Ad Anna Matteo ne vengono chiesti 180mila, a Massimo Arioli 160mila, a Alberto Biella 150mila. Mentre non sono stati chiesti soldi all’ex presidente, Benedini.

NICOLA BORZI