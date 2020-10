12 ott 2020 16:15

''SONO IL PEGGIOR OSPITE CHE POTESSI AVERE IN TRASMISSIONE'' - AMADEUS IRROMPE IN COLLEGAMENTO CON LA CLERICI, IN TANDEM CON LA MOGLIE GIOVANNA: ''NON SO CUCINARE E NON VOGLIO IMPARARE A FARLO. MANGIO SOLO QUELLO CHE CUCINA LEI''. ''NEANCHE A ME, COMUNQUE, PIACE CUCINARE''. ALLA POVERA ANTONELLA NON RESTA CHE PUNTARE SUL FIGLIO DEI DUE, JOSÉ