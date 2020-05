''PER TE HO MESSO LA GIACCA'' - VIDEO: SIPARIETTO TRA FAZIO E BOTTERI, CON FABIOLO CHE SI SDILINQUISCE: ''TU SEI SEMPRE ELEGANTE, NON E' LA GIACCA CHE TI FA ELEGANTE, SEI TU CHE FAI ELEGANTE LA GIACCA. ANCHE QUANDO IL CHROMA KEY TI FA I CAPELLI VERDI''. QUINDI ALLA FINE LA SFOTTE PURE LEI SULLA PETTINATURA, PROPRIO COME ''STRISCIA LA NOTIZIA''

Giada Oricchio per www.iltempo.it

Giovanna Botteri, attraverso “Che Tempo che Fa”, replica di fioretto a “Striscia la Notizia” e Michelle Hunziker. La corrispondente Rai da Pechino, in collegamento con Fabio Fazio, esordisce: “Buonasera, mi vedi anche con la giacca? L’ho messa per te” e il conduttore cerimonioso: “Ti ringrazio molto, ma tu sei sempre elegante, non è la giacca che ti fa elegante, sei tu che fai elegante la giacca”.

La Botteri ha annuito sorridendo e Fazio ha aggiunto: “Elegante anche quando il chroma key ti fa i capelli verdi”. Il riferimento era alla battuta di Luciana Littizzetto nella puntata di “Che Tempo che Fa” del 9 marzo riesumata da “Striscia la Notizia” per difendersi dalle critiche per il servizio in cui intendeva difendere Giovanna Botteri dagli haters accaniti sul suo look. Il tg satirico, infatti, dopo aver mostrato l'intervento ironico della Littizzetto, ha sottolineato: “Era la puntata del 9 marzo. La Rai non doveva sanzionare Fabio?”.

