24 apr 2019 12:16

''THE VOICE'' CON SIMONA VENTURA DEBUTTA CON UN BUON 11,1%, IL ''GRANDE FRATELLO'' VINCE LA SERATA (17,7%) CHIUDENDO ALL'1.25 - BERLINGUER (6%) SI AVVICINA A FLORIS (6,7%) - IENE (9,9%) - RAI1 SEMPRE PEGGIO CON LA FICTION SULL'AQUILA (10,4%) - ELISEI (3,9%), PALOMBA (4-3,8%), GRUBER (8,2%) - ELEONORA DANIELE (16,1-14,6%) - 'FORUM (16,1%), ISOARDI (10,9%) - 'BALLANDO ON THE ROAD' (13,1%) PER AIUTARE FIALDINI/TIMPERI - VESPA SENZA TRAINO (7%)