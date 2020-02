UN'ALTRA POLEMICA PER SANREMO - IL PRESIDENTE DELLA “FIMI”, ENZO MAZZA, SI È INCAZZATO PERCHE' IL PALCO DI PIAZZA COLOMBO DOVE SI ESIBIRANNO ALCUNI ARTISTI FUORI DALL’ARISTON, A CUI È COLLEGATO CON UN LUNGO RED CARPET, SI CHIAMA “NUTELLA STAGE” - LA RISPOSTA DELL’AZIENDA: “È UNA POLEMICA STERILE, NON C’È ALCUNA ENFATIZZAZIONE DEL MARCHIO...”

PG per “il Giornale”

Dacci oggi la polemica quotidiana. Ieri a Sanremo è toccata al palco brandizzato, e anche questa sembra un po' esagerata. Spieghiamoci. Quest' anno il Festival è anche fuori dall' Ariston, nel senso che gli artisti si esibiranno sul Nutella Stage, il palco di Piazza Colombo collegato al teatro Ariston grazie a un lungo red carpet. Sono attesi Gianna Nannini, Biagio Antonacci, Zucchero, Emma e Mika e Ghali E contro l' opportunità di esibirsi di fianco a un marchio commerciale si è schierata la Fimi.

Come riporta l' AdnKronos, il presidente Enzo Mazza ha detto che «trovarsi un palco con uno sponsor in evidenza senza alcun preavviso ma solo per il beneficio dei conti Rai non è una scelta che condividiamo. Avevamo trovato un accordo con Rai sugli artisti in gara e ora ci troviamo di fronte ad una scelta obbligata per gli ospiti. Non è un modo di procedere che condividiamo. Il palco brandizzato è un passo falso di Rai», ha aggiunto Mazza. In particolare, due o tre cantanti sarebbero molto contrariati, tra essi parrebero esserci Ghali e Mika.

Immediata la replica di Antonio Marano di Rai Pubblicità: «Il palco è brandizzato non nella logica dell' artista, ma dell' evento. Del resto non dimentichiamo altri grandi manifestazioni musicali sponsorizzate, ad esempio, da Wind o Coca Cola. Sanremo vive grazie ai contributi pubblicitari e gli artisti godono della visibilità che dà loro il Festival. Mi sembra francamente una polemica sterile: quando le esibizioni andranno in onda, si capirà che non c' è alcuna enfatizzazione del marchio».

