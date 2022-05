IN QUESTO CASO, CHI E' LA MOLESTATRICE? NON E' PARTITA LA CACCIA PER INDIVIDUARLA?

È un uomo, belloccio, solitamente in mutande, eterossessuale. Quindi possono toccargli il pacco senza problemi. Immaginate al suo posto una cantante giovane e bella. Le aperture dei TG. #blanco https://t.co/lAO7OsKhCb — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 23, 2022

Gaia Martino per www.fanpage.it

blanco a piazza duomo

Lo scorso sabato al concerto organizzato da Radio Italia in piazza Duomo a Milano si è esibito anche Blanco, la star italiana del momento che insieme a Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo 2022 e si è piazzato sesto all'Eurovision 2022.

Come solito fare, il cantante 19enne si è scatenato con i fan cantando le sue hit tra la folla, facendo "impazzire" tutti ma in particolare una ragazza che, proprio avanti a lui, si è approfittata della vicinanza per toccargli le parti intime. Il gesto, ripreso da un'altra fan, ha indignato gli utenti Twitter che ora la accusano di molestia.

Il video della presunta molestia

Blanco stava cantando la sua hit Notti in bianco tra la folla in piazza Duomo durante il concerto Radio Italia Live quando una ragazza si sarebbe approfittata della vicinanza del cantante per toccargli le parti intime.

Una fan stava riprendendo l'esibizione di Riccardo Fabbriconi e dal video è chiaramente visibile la mano dell'"incriminata" che gli tocca diverse volte i genitali. "Grazie alla ragazza che ha messo la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo" ha scritto l'utente sui social. Su Twitter ora tutti lanciano l'accusa: "Questa è una molestia".

mano sul pacco di blanco al concerto di piazza duomo 1

L'accusa dei fan: "Questa è una molestia"

Su Twitter è scoppiata la polemica da diverse ore, in tanti si stanno confrontando sul video che sta circolando. Per la maggior parte si tratta della testimonianza di una vera e propria molestia sessuale, a tutti gli effetti.

A chi sostiene che il gesto sia stato "casuale", in molti si stanno rivoltando: "Quella nei confronti di Blanco è una molestia, punto. È una molestia voluta, e non credo minimamente che sia stata "casuale" come ho sentito in giro. Ma come vi permettete? Ma io davvero, sono senza parole" ha scritto un utente.

A qualcuno che ha sostenuto che la colpa fosse stata anche del cantante, solito a cantare tra la folla, un altro utente ha sbottato: "Io non posso credere che si ragioni così di me*da. Cioè solo perché crea contatto con il suo pubblico deve essere molestato?

Perché questo è. UNA CA**O DI MOLESTIA. E non è normale andare in giro a toccare il ca**o della gente, non dovrebbe dirlo Blanco che, per giunta, é un Ca**o di ragazzino che magari nemmeno ha saputo reagire a quella situazione dato che stava comunque facendo il suo lavoro.

mano sul pacco di blanco al concerto di piazza duomo 2

Magari era mortificato ma non ha voluto rovinare una serata importante. O forse non se ne é accorto, dubito, ma resta comunque una ca**o di molestia".

