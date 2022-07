L'IPOCRISIA DELLE DONNE: QUANDO IL BERSAGLIO E' UN UOMO IL BODY SHAMING SI PUO' FARE - RUSSELL CROWE BERSAGLIATO DI OFFESE DOPO LE FOTO CHE LO RITRAGGONO INQUARTATO DURANTE LA VACANZA A ROMA: "PIÙ CHE IL GLADIATORE SEMBRA PETER GRIFFIN!", "HA SMESSO DI COMBATTERE I GLADIATORI PER COMINCIARSELI A MANGIARE?" - "C'È CHI INVECCHIA COME IL VINO E CHI SI INGOIA DIRETTAMENTE LA DAMIGIANA" - C'È ANCHE CHI LO DIFENDE: "CONTINUATE A PARLARE. LUI SI VIVE BENE L'ESISTENZA"

Valentina Lupia per “la Repubblica”

russell crowe in vacanza a roma

Il Gladiatore vittima di body- shaming. «Sei grasso» , «Ciccione» , «Sei diventato enorme» sono alcuni dei commenti, da parte di italiani e di stranieri, che si leggono scorrendo i commenti alle foto di russel Crowe che lo ritraggono in questi giorni a Roma. «Sembra che tu ti sia mangiato Marco Aurelio » , scrive un utente che commenta lo scatto che vede l'attore coi figli davanti al Colosseo. E ancora: « Russell Crowe? Avrei giurato di vederlo della stazza che aveva ne Il Gladiatore ma invece ho visto una sua foto dove piuttosto sembra Peter Griffin » .

russell crowe a Roma

Oppure: « Il Gladitore è tornato, ma si è trasformato in Zeus, anche un po' più grasso » , «Se l'è magnato, il Colosseo», «Hai un sacco di grasso addotto, hai bisogno di una dieta», «Solo l'anfiteatro del Colosseo è così grande da poter contenere la tua pancia grassa» , « Che diavolo è successo? Ha smesso di combattere i gladiatori per cominciarseli a mangiare?».

Frasi simili erano comparse in rete anche qualche anno fa, quando il premio Oscar è tornato a Roma per celebrare i 18 anni del kolossal di Ridley Scott. Già a quel tempo la sua forma fisica aveva ricevuto centinaia di critiche.

Una frase tra tante: « C'è chi invecchia come il vino e chi si ingoia direttamente la damigiana. Russell Crowe Cesaroni edition: from Colosseum to the Garbatella». Le critiche nel 2017 sono arrivate anche dal conduttore radiofonico e televisivo Howard Stern, al quale l'attore aveva risposto via Twitter. «Io posso sollevarlo - aveva scritto - lui non può dire lo stesso». Al netto di questo, però, Crowe non ha mai risposto ad altre critiche sulla sua forma fisica.

russell crowe in vacanza a roma

Stavolta, però, diversi commenti sono pesantissimi e hanno spinto alcuni utenti a difendere l'attore. « Come si può fare body- shaming a un grande attore e a un uomo di quasi sessant' anni?» , scrive una donna. «Voi continuate a dire frasi sgradevoli su Russell Crowe. Tanto a lui non importa, è felice, si vive bene l'esistenza e ha le chiavi della Cappella Sistina » , le fa eco un'altra, riferendosi a una visita esclusiva dell'attore nei Musei Vaticani.

«E basta, manco magnasse a casa vostra», aggiunge un ragazzo. Con lui, un'altra persona: «Non capisco tutto questo body- shaming. La gente invecchia. Il corpo cambia. Basta con tutto questo sfottò, non fa ridere » . C'è anche chi ha lanciato un hashtag: # iostoconrussell.

Ora l'attore - si prepara a interpretare l'esorcista Padre Gabriele Pietro Amorth in The Popes esorcist diretto da Julius Avery - si trova al sud. Circa una settimana fa è atterrato a Roma con la sua famiglia, ha portato i figli al Colosseo, ha visitato la Fontana di Trevi, «uno dei miei posti preferiti nell'universo » , ha scritto sui social.

Poi ha cenato seduto nel dehor dell'Antica Pesa, il ristorante di Trastevere che Leonardo Di Caprio anni fa fece aprire alle 18 pur di mangiare una vera mozzarella italiana (aveva l'aereo alle 20). Ha visitato i Musei Vaticani, dove ha portato anche la madre in sedia a rotelle. Qui «ho potuto vivere in silenzio la gloria della Cappella Sistina. Sono grato. Sono al servizio di Roma».

russell crowe in vacanza a roma russell crowe in vacanza a roma russell crowe in vacanza a roma russell crowe al colosseo