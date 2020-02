L'ITALIA APPESA A MILAN-JUVE (8 MILIONI, 30,8%) - TORNANO LE IENE E PUR CONTRO IL CALCIO ARRIVANO AL 10% - SE LA CAVA BENE DEL DEBBIO (6,2%), UN PO' MENO FORMIGLI CON SANTORI (4,8%). INVECE IL POVERO FILIPPO TIMI SI ''SKIANTA'' SU RAI3 (3,1%) - IL FILM SU CANALE5 (9,1%) - MORENO (3,5%), PALOMBA (5,5-4,4%), GRUBER (5,9%) - E.DANIELE (19,8-17,6%) - 'FORUM' (17,9%), ISOARDI (13,2%) - BRU-NEO POST PARTITA (8,1%) - 'STRACULT' (3,8%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Juventus ha conquistato 8.095.000 spettatori pari al 30.8% di share. Su Canale 5 Allied – Un’Ombra Nascosta ha raccolto davanti al video 1.946.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 Love is all you Need ha interessato 1.590.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.664.000 spettatori (10%). Su Rai3 Skianto ha raccolto davanti al video 754.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.095.000 spettatori con il 6.2% di share.

Su La7 PiazzaPulita ha registrato 877.000 spettatori con uno share del 4.8%. Su TV8 Maschi contro Femmine ha segnato il 2.2% con 510.000 spettatori mentre sul Nove Virus – Killer Invisibili ha catturato l’attenzione di 194.000 spettatori (0.9%). Su Rai4 Criminal Minds sigla il 2.1% con 517.000 spettatori. Su Sky Uno Masterchef 9 ottiene 700.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 635.000 (3.2%) nel secondo; l’ascolto cumulato, che comprende Sky Uno/+1 e on demand, è di 856.000 spettatori (2.64%) nel primo episodio e di 738.000 spettatori (3.24%) nel secondo.

Access Prime Time

UPaS al 7.1%

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.227.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.5% con 953.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.089.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Nuovi Eroi ha appassionato 1.454.000 spettatori pari al 5.8% e Un Posto al Sole 1.918.000 (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.432.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.214.000 (4.4%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.572.000 spettatori (5.9%). Su TV8 Guess my Age piace a 683.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 391.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

Cuochi d’Italia al 2.5%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.526.000 spettatori (21.3%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.516.000 spettatori (27%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.934.000 spettatori con il 18.1% di share e Avanti un Altro! 4.329.000 con il 21.7% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 714.000 spettatori (3.8%) e NCIS 1.160.000 (5.1%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.1% con 564.000 spettatori e Ieneyeh ha totalizzato 548.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Blob segna 1.069.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.7% con 598.000 spettatori nella prima parte e il 4% con 918.000 spettatori nella seconda. Su La7 Body of Proof ha appassionato 210.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 566.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Sono le Venti piace a 239.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

Storie Italiane al 19.8% nella prima parte

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 897.000 telespettatori con il 17% di share; Storie Italiane ottiene 1.039.000 spettatori con il 19.8% di share nella prima parte e 1.092.000 (17.6%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 932.000 spettatori (16.3%) nella prima parte e 767.000 (14.6%) nella seconda. Su Rai 2 Streghe sigla l’1.7% con 107.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist piace a 173.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Agorà convince 568.000 spettatori pari al 9.2% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 6.9% con 362.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 125.000 spettatori con share del 2.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 166.000 spettatori con il 3.7% nelle News e 284.000 (4.8%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 270.000 spettatori pari al 5.1%.

Daytime Mezzogiorno

Il GF Vip al 6.4%

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.479.000 spettatori con il 13.2%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.499.000 telespettatori con il 17.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 443.000 spettatori con il 6% nella prima parte e 958.000 (8.9%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist piace a 288.000 spettatori con il 3.7% di share, il GF Vip a 843.000 spettatori (6.4%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.056.000 spettatori con il 7%.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 432.000 spettatori (6.7%), Quante Storie si porta al 5.8% con 740.000 spettatori e Passato e Presente al 4.3% con 646.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 107.000 spettatori con l’1.6% di share nella prima parte e 215.000 (1.9%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 685.000 spettatori (4.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 427.000 spettatori con share del 6.7% nella prima parte, e 613.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

La Rosa di San Valentino su Rai 2 al 4.4%

MILAN JUVENTUS - IL TOCCO DI CALABRIA SULLA ROVESCIATA DI CRISTIANO RONALDO

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.970.000 spettatori (14.2% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.789.000 spettatori (15.5%). La Vita in Diretta informa 1.897.000 spettatori con il 15% (presentazione 1.483.000 – 13.3%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.636.000 spettatori (17.5%), Una Vita ha convinto 2.611.000 spettatori con il 18% di share mentre Uomini e Donne si porta al 25% con 3.214.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 23.3% con 2.691.000 spettatori).

Il GF Vip è seguito da 2.402.000 spettatori (21.6%) e Amici di Maria De Filippi da 2.378.000 spettatori (21.7%). Il Segreto sigla il 21.2% con 2.356.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 17.4% con 2.048.000 spettatori nella prima parte, al 17.5% con 2.367.000 spettatori nella seconda e al % con .000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 730.000 spettatori (5.7%), La Rosa di San Valentino 511.000 (4.4%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 883.000 spettatori (5.9%) nel primo episodio, 815.000 (5.7%) nel secondo e 694.000 (5.2%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 468.000 spettatori (3.8%) e il GF Vip 237.000 (1.8%). Su Rai3 il Question Time di Rai Parlamento ha fatto compagnia a 382.000 spettatori (3.1%) e Geo a 1.743.000 spettatori con il 13.1% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.035.000 spettatori con il 7.4%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 454.000 spettatori con il 3.7% mentre Tagadoc 182.000 (1.6%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 228.000 spettatori (1.8%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 207.000 spettatori (1.4%).

Seconda Serata

Il Post Partita su Rai Sport al 3.4%

Su Rai1 Porta a Porta convince 624.000 spettatori con l’8.1% di share. Su Canale 5 Van Gogh – Tra il Grano e il Cielo ha totalizzato una media di 268.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rai2 Stracult Live Show segna 401.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai 3 Grazie dei Fiori Ribelli segna il 3.7% con 522.000 spettatori. Su Italia1 American Dad viene visto da una media di 552.000 ascoltatori con l’11.6% di share nel primo episodio e da 422.000 spettatori (11.7%) nel secondo. Su Rete4 Misfire – Bersaglio Mancato ha segnato il 3.1% con 138.000 spettatori. Su Rai Sport il Post Partita di Coppa Italia sigla il 3.4% con 566.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.130.000 (20.7%)

Ore 20.00 5.988.000 (25.2%)

TG2

Ore 13.00 2.205.000 (15.9%)

Ore 20.30 1.606.000 (6.2%)

TG3

Ore 14.25 1.559.000 (10.9%)

Ore 19.00 2.001.000 (10.7%)

TG5

Ore 13.00 2.804.000 (20%)

Ore 20.00 4.581.000 (18.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.428.000 (12.5%)

Ore 18.30 806.000 (5.3%)

TG4

Ore 12.00 307.000 (3.4%)

Ore 18.55 640.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 700.000 (4.6%)

Ore 20.00 1.208.000 (5%)