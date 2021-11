L'ITALIA CE L'HA DURO ALLE NOMINATION AGLI OSCAR DEL PORNO! - BARBARA COSTA: "NON SOLO ROCCO SIFFREDI COMANDA IN PORNO-AMERICA CON 12 NOMINATION, MA C’È CHI HA FATTO MEGLIO DI LUI, ED È AXEL BRAUN, ITALIANISSIMO FIGLIO DEL PORNO PIONIERE LASSE BRAUN, E CHE È IN NOMINATION IN BEN 13 CATEGORIE…" - TUTTE LE CATEGORIE E LE NOMINATION

Ma quanto siamo bravi?!? Quanto mondo abbiamo conquistato quest’anno? E abbiamo buone possibilità di conquistarne ancora, da italiani, nel porno, ai prossimi Premi Oscar del 22 gennaio. Perché non solo Rocco Siffredi comanda in porno-America con 12 nomination, ma c’è chi ha fatto meglio di lui, ed è Axel Braun, italianissimo figlio del porno pioniere Lasse Braun, da più di 2 decenni in USA a porno dettar legge coi suoi porno sofisticati, e che è in nomination in ben 13 categorie, e il suo "Glamcore", da solo, è in lizza quale Best Regia, Best Gonzo, Best Fotografia (questa statuetta mi sa che non gliela toglie nessuno), e Best Colonna Sonora.

Sia lode agli italiani andati in America e che col porno e nel porno tutto hanno scommesso, e oggi se ne gloriano: come Claudio Bergamin, triestino che, stufo, ha lasciato l’Italia a metà anni '90 e oggi nel porno è una autorità, e anche quest’anno è nel lotto quale Miglior Regista Web, e con le sue porno case di produzione somma altre 6 nomination.

Se Maestro Claudio – questo il suo nome nel porno-States – non si può che tifarlo da quella persona genuina che è, riconosciamo a lui il merito di aver riportato nel porno (in piena pandemia) Michael Stefano, il quale si bea di 8 nomination, compresa quella di Migliore Pornostar Maschile (Michael Stefano è nato in Connecticut ma è figlio di due siciliani immigrati, sicché si può ben fare il tifo per lui, no?).

Michael si innalza nella categoria Migliore Scena di Sesso Più Oltraggiosa (foursome con Lana Analise preda di tre maschioni) ma pure in Best Gang-Bang dove concorre con due porno diversi. Ma in Best Gang-Bang l’Oscar sogno vada a due donne, le nostre Malena e Martina Smeraldi, nominate in Best Gang-Bang per la loro "69 Dicks Gang-Bang Challenge", diretta da Rocco Siffredi. A Rocco si devono le nomination agli Oscar di Zaawaadi, porno attrice da lui lanciata, presente in Best Anal Non USA, contro la nostra grande Rebecca Volpetti.

Entrambe si contendono pure il premio Miglior Pornostar Non USA. È grazie alla vetrina che le ha dato Siffredi che magari il Best Anal Non USA se lo prende lei, l’italo-tailandese "esperta" in triple penetrazioni May Thai. E l’Italia c’è, ancora, con lui, Romeo Mancini, sardo, di Sassari, in nomination Best Scena di Sesso Orale, e c’è pure lui, il nostro Luca Ferrero, in nomination per Miglior Scena Sesso di Gruppo. Categoria in cui Siffredi è in gara con due film, e uno è "Psyco Teens 15", e la scena di sesso di gruppo in questione è quella tra Lyla Silver, Erik Everard, e la nostra Martina Smeraldi.

Adesso due righe obbligatorie su Steve Holmes e quel suo pene di 60 anni in fulgida attività: questo signore qui anche quest’anno fa la sua figura con 4 nomination, e una per doppia penetrazione! Steve sei una porno-roccia, complimenti! Passiamo ai Premi i più importanti, i più ambiti, come quello di Best Female Pornostar, e se io l’anno scorso ci ho azzeccato, ma con Emily Willis tifavo pure Jane Wilde, che tifo di nuovo, e però dico che lo meriterebbe pure Scarlit Scandal, ma pure Kira Noir, ma pure Gianna Dior, e dico pure che se il Best Pornostar finisse ancora tra le tettone di Angela White, niente vi sarebbe da obiettare, OK, ma… quante possibilità diamo a Lulu Chu di vincerlo?

Lulu Chu, la cinesina di Wuhan, colei che a Wuhan c’è solo nata e poi subito adottata e portata negli USA, quest’anno nel porno tanto ha fatto e sudato da guadagnarsi la nomination come Miglior Pornostar dell’Anno, a cui ne aggiunge 2 in Best Orgia (in gara con due film distinti), e uno in Best Orgia Lesbica. Miglior Porno Attore dell’Anno: per quanto io sia porno-fan di Manuel Ferrara (e dategli la statuetta per la Miglior Serie Gonzo, la sua "Raw" la merita, e dategli pure un premio anale, ché la sua serie "Manuel apre i c*li", arrivata alla numero 8, è divina) e per quanto qui, in lizza, vi sia la crème de la crème dei maschi e dei peni in porno circolazione, io pure quest’anno insisto per Tommy Pistol (ma dopo Michael Stefano).

Sezione Porno Trans: la trans Aubrey Kate gareggia nel Miglior P*mpino, insieme a colleghe non trans. Il suo porn documentary "I Am Aubrey" ha nomination sparse ovunque, in categorie trans e in categorie non trans, è scontato che dica la sua quale Best Porno Trans, ma fatemi sottolineare che "I Am Aubrey" vede alla regia Dana Vespoli, ed è in lotta pure per Miglior Montaggio, che qui è curato da mister John Stagliano. Ne la Miglior Scena di Sesso Trans, con Aubrey affilano le armi Daisy Taylor, e Emma Rose, e Domino Presley: chissà, forse la spunterà proprio Aubrey Kate, che si fa sc*pare "Succubus" da Small Hands.

Ragazze celebrate e ritratte su Dagospia fanno la loro magnifica figura agli Oscar: di Lulu Chu ho già detto, ma c’è Vina Sky che conquista la nomination in Miglior Scena di Sesso a due etero, per quello che ha combinato in "South Beach" col grande Jules Jordan (però qui è dura, qui per me ha buone chances di vittoria Scarlit Scandal sculacciata da Jax Slayher in "Black Beautie 3").

Vina Sky e Lulu Chu hanno pornato in "Asian Delight" e per questo brillano in nomination in Miglior Scena di Sesso in Realtà Virtuale. Io me lo sentivo, che Rachael Cavalli sarebbe stata nominata Miglior Milf, e però non mi aspettavo la francesina Clara Mia (scoperta, in tutti i sensi, da Pierre Woodman), già in gara come Best New Starlet Non USA. Come Best New Starlet USA tanti posti sono occupati dalle natiche delle ragazze della Motley Models (Lily Larimar, Coco Lovelock, Kylie Rocket…). E "Slayed" spero porti a casa il premio quale Miglior Sito Novità.

Nina Hartley (ma quanta forza ha? È ininterrottamente nel porno dai primi anni '70) si prende la sua nomination come Best Act No Sex, e la sua (coetanea?) collega Sally D’Angelo è in gara come Best Porno di Nicchia.

Una curiosità: per la Miglior Scena di Sesso in POV, ci sono le nomination formato famiglia, cioè le scene girate da attori che si accoppiano sui set e pure nella vita privata dacché sono veri marito e moglie, e sono Kayla Kayden e Toni Ribas, Little Caprice e Marcello Bravo, e Annika Albrite e Mick Blue. E come Direttore dell’Anno, ovvio che siamo tutti per Rocco, ma… vuoi vedere che per la quarta volta consecutiva questo Oscar lo vince Kayden Kross? D’altra parte, come trovare un difetto, una pur minima imperfezione, in uno dei suoi lavori?

