L'OSSESSIONE DI CASALINO E DE GIROLAMO - TA-ROCCO E NUNZIA CI STANNO PROVANDO IN TUTTI I MODI A DIVENTARE PERSONAGGI TV - ALDO GRASSO: "L'EX PORTAVOCE NON VIENE INVITATO IN QUANTO SCRITTORE DI QUEL LIBRO PIAGNUCOLOSO. MOLTI CONDUTTORI, DOPO AVER SUBITO I SUOI MALTRATTAMENTI E INTEMPERANZE, LO VOGLIONO PER INSTAURARE UN SENTIMENTO POSITIVO NEI CONFRONTI DELL'EX VESSATORE. E COSÌ LA CASALINATA SCALA LE CLASSIFICHE"

Aldo Grasso per il "Corriere della Sera"

ROCCO CASALINO DA NUNZIA DE GIROLAMO

Com'è possibile che Rocco Casalino, con un libro piagnucoloso e scritto alla bell'e meglio, abbia superato Bruno Vespa nel giro delle sette chiese tv per promuoverlo? Ovviamente Casalino non viene invitato in quanto scrittore ma come ex portavoce del premier, come Homo novus.

L'uscita del libro è stata di una tempistica quasi sospetta e Rocco ha saputo approfittarne alla grande, compiendo quell'ultimo salto che gli restava dai tempi del GF: diventare personaggio. Un po' come è successo, in piccolo, a Nunzia De Girolamo, che infatti lo ha ospitato come fosse un vecchio sodale.

aldo grasso

Perché tutti i programmi tv - dico tutti, salvo il Meteo e Protestantesimo - hanno sentito il bisogno di invitarlo? Da un recente sondaggio (anche Rocco cita sempre i sondaggi), ho scoperto che i programmi che hanno ospitato l'ex portavoce e futuro braccio destro di Giuseppe Conte si dividono in tre categorie.

nunzia de girolamo parla con rocco casalino

Alcuni talk devono a Casalino riconoscenza: era lui che selezionava le trasmissioni «amiche» e inviava loro i grillini di turno. Adesso si scopre che Rocco aveva un fittissimo scambio di messaggi con tutti i media e non si muoveva foglia.

NUNZIA DE GIROLAMO E ROCCO CASALINO

Altri programmi, per stessa ammissione dell'invitato, si «sono tolti alcuni sassolini dalle scarpe». Rocco è andato a «Piazzapulita» e ha dovuto sorbirsi le lamentele di Corrado Formigli per i tanti no ricevuti. Come fumo negli occhi, Rocco vedeva dappertutto «forzature giornalistiche».

nunzia de girolamo parla con rocco casalino 2

La terza categoria, infine, è la più preoccupante perché ci troviamo di fronte a una vera e propria sindrome di Stoccolma, quello stato di dipendenza psicologico-affettiva che si verifica dopo aver patito episodi di violenza, verbale o psicologica. Ebbene, molti conduttori, dopo aver subito i maltrattamenti di Rocco, le sue intemperanze, adesso lo invitano per cercare di instaurare un sentimento «positivo» nei confronti dell'ex vessatore. E così la casalinata scala le classifiche.

rocco casalino ospite di nunzia de girolamo a ciao maschio ROCCO CASALINO ROCCO CASALINO A LE IENE rocco casalino a cartabianca rocco casalino a fuori dal coro rocco casalino a cartabianca rocco casalino a fuori dal coro ROCCO CASALINO A PIAZZA PULITA DA CORRADO FORMIGLI rocco casalino a piazzapulita barbara durso rocco casalino rocco casalino a ciao maschio 6 rocco casalino a ciao maschio 2 rocco casalino a ciao maschio rocco casalino vs vittorio sgarbi buona domenica 2006 2 nunzia de girolamo ciao maschio 2 ROCCO CASALINO DIMARTEDI ROCCO CASALINO AGORA nunzia de girolamo a non e l'arena nunzia de girolamo ciao maschio 1 ciao maschio nunzia de girolamo ciao maschio nunzia de girolamo 3 ciao maschio nunzia de girolamo 4 nunzia de girolamo ciao maschio nunzia de girolamo ciao maschio 3