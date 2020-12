LA '’MIGLIOR SERIE DEL 2020’' - NEMO PROPHETA IN PATRIA: DOPO IL SUCCESSO NEGLI STATI UNITI, LUCA GUADAGNINO TRIONFA ANCHE IN GRAN BRETAGNA - TUTTI GLI OTTO EPISODI DI ‘’WE ARE WHO WE ARE’’, TRASMESSI DALLA BBC, HANNO RICEVUTO RECENSIONI ENTUSIASTICHE TRA I MILLENIAL BRITANNICI – ‘DAILY MAIL’: “AFFRONTA I TEMI DELLA FLUIDITÀ DI GENERE E DELLA SESSUALITÀ, DAI BALLI LESBICI AL SESSO ADOLESCENZIALE. NON MENO DI CINQUE PENI’' IN MOSTRA NEL PRIMO EPISODIO” – VIDEO LESBO

Dagonews

‘’La fiction-tv di Luca Guadagnino “We Are Who We Are”, in questi giorni in onda su BCC, ha conquistato i millennial britannici bloccati in casa che l’hanno incoronata ‘’la miglior serie del 2020”, scrive il Dailymail.

‘’Affrontando i temi della fluidità di genere e della sessualità, con nudità frontale disinibita e giochi lesbo, esplora le prove e le tribolazioni dell'essere un adolescente della Gen-Z: dall'amicizia agli ormoni furiosi, dal sesso al bere tra minori’’.

Realizzata da Sky e da HBO (prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e da Mario Gianani per Wildside, entrambe parte del gruppo Fremantle), è ora disponibile in Inghilterra su BBC iPlayer. In Italia si può vedere on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

‘’We Are Who We Are’’ racconta la storia di due americani di 14 anni - Fraser (Jack Dylan Grazer) e Caitlin (Jordan Kristine Seamón) che, insieme alle loro famiglie militari e civili, vivono in una base militare statunitense nel nord Italia.

È la prima serie TV del regista nominato all'Oscar per “Chiamami col tuo nome” Luca Guadagnino, e ha ricevuto elogi da entrambe le sponde dell'Atlantico.

Un fan ha scritto: "We Are Who We Are quasi compensa per tutte le vacanze, i concerti, i baci e le visite alle gallerie d'arte che ho perso quest'anno ..."

Un altro ha twittato: 'Man #WeAreWhoWeAre è fottutamente brillante. Non ricordo l'ultima volta che ho pianto così tanto".

