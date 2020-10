L'ULTIMA SFIDA DI SESTINI – IL MITICO FOTOREPORTER IN MOSTRA AL QUIRINALE CON LA SUA EPICA MOSTRA SU DANTE – I VENTI SCATTI IRRIPETIBILI: L’OBIETTIVO DALL’ELICOTTERO SU FIRENZE, LE IMMERSIONI A VENEZIA PER FOTOGRAFARE LA CHIATTA DI DANTE E LA MACCHINA RADIOCOMANDATA CALATA ALL’INTERNO DELLA CUPOLA DI SANTA MARIA DEL FIORE – VIDEO + FOTO

Settecento anni dopo sulle tracce di Dante

Valeria Arnaldi per “il Messaggero”

sergio mattarella mostra dante 700 di massimo sestini

In piedi sul pattino dell' elicottero, il corpo in avanti, la macchina fotografica legata a un palo lungo otto metri, lo sguardo e l' obiettivo puntati su Firenze, per la prima foto sferica della città.

O, con maschera e pinne, nelle acque della laguna di Venezia per fotografare la Chiatta di Dante, opera di Georgy Frangulyan. Oppure intento a guidare una fotocamera radiocomandata calata con 85 metri di filo da pesca all' interno della cupola della cattedrale fiorentina di Santa Maria del Fiore, per mostrare il Giudizio Universale di Vasari e Zuccari, per la prima volta, dall' alto verso il basso.

dante 700 un ritratto di dante e i luoghi del poeta di massimo sestini 9

E una attenta ricerca di Dante nei suoi luoghi, tra vita e opera, storia e immaginario, dal Battistero di Firenze alla «selva oscura» della pineta di Classe a Ravenna, quello proposto nella mostra Dante 700 - Un ritratto di Dante e i luoghi del poeta nelle fotografie di Massimo Sestini, personale di Sestini, noto sulla scena internazionale per gli scatti iconici e le prospettive inedite - dalla prima immagine in bikini di Lady D alle foto dall' alto degli attentati a Falcone e a Borsellino, dagli scatti aerei a quelli zenitali - inaugurata ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Palazzina Gregoriana del Palazzo del Quirinale.

GLI SCATTI

massimo sestini con sergio mattarella mostra dante 700 2

Esposti venti scatti realizzati dal fotoreporter tra Firenze, Verona, Venezia, Ravenna e oltre, a illustrare la contemporaneità del Poeta in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte. Nell' iter, un portale ligneo, con raffigurazione di Dante, dal Museo di Palazzo Vecchio, realizzato nel 1480 su disegno di Sandro Botticelli.

dante 700 un ritratto di dante e i luoghi del poeta di massimo sestini 16

Ed è proprio con questa esposizione, organizzata da MUS.E, promossa da Comune di Firenze e Musei Civici fiorentini, con il sostegno di Mibact e Maeci - allestita fino all' 11 ottobre, è visitabile virtualmente sui siti di Quirinale, Comune di Firenze, MUS.E.- che le celebrazioni dantesche sono entrate in Quirinale.

dante 700 un ritratto di dante e i luoghi del poeta di massimo sestini 1

Scatto dopo scatto, Sestini compone una articolata narrazione dei luoghi danteschi, dalla sorgente dell' Arno sul Monte Falterona al presunto ritratto di Dante eseguito da un suo contemporaneo, visibile in un ristorante, nell' ex Palazzo dell' Arte dei Giudici e Notai, a Firenze, fino alla Tomba del Poeta a Ravenna.

dante 700 un ritratto di dante e i luoghi del poeta di massimo sestini 14

«Ho raccontato Dante - spiega Sestini - cercando punti di vista inediti, usando tecniche sperimentali. Ho fotografato luoghi dove ha vissuto, dove è ricordato, dove si suppone sia passato, nonché boschi, fonti e palazzi citati nella Commedia». Immancabile, la prospettiva aerea.

«Scattare da un elicottero è molto impegnativo - racconta - sei lì, appeso, ti sporgi, l' emozione è forte, non sai se tutto funzionerà alla perfezione. Nonostante faccia queste foto da anni, ogni volta tutto si rimette in gioco, le variabili sono tante. Oggi siamo sommersi dalle immagini. Fare foto belle non è difficile, lo è fare foto che rimangano nella memoria. Ciò per un professionista rende la sfida ancora più stimolante».

dante 700 un ritratto di dante e i luoghi del poeta di massimo sestini 3

Dante 700 a fine ottobre sarà a Firenze, nell' ex refettorio del complesso di Santa Maria Novella, sede del futuro Museo della Lingua Italiana. Nel 2021, andrà all' estero: si pensa a Bruxelles, Parigi, Madrid, Berlino. Intanto, a Firenze, il 16 ottobre Sestini inaugurerà la mostra Insieme, sul ritorno a scuola. E già, pensa alla nuova impresa: «Vorrei calare una macchina fotografica all' interno della cupola di San Pietro».

