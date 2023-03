Estratto da www.today.it

claudio lippi a ruota libera 1

Claudio Lippi ha dato del primate a un ragazzo con i capelli ricci seduto nello studio del programma di Rai1 Da noi... A ruota libera. Ospite di Francesca Fialdini insieme alla figlia, il conduttore si è lasciato andare a un'osservazione che ha lasciato perplessi i presenti e suscitato anche un po' di imbarazzo che la conduttrice ha tentato di arginare proseguendo con la trasmissione senza soffermarsi troppo sulle sue affermazioni.

claudio lippi e sua figlia a ruota libera

"È italiano? Ah, è per metà brasiliano. Ecco perché. Diciamo, che sta sempre dal lato umano, cioè è un essere umano. Non è un primate..." ha detto al ragazzo che ha assistito sconcertato.

Ancora, poco dopo, a proposito della differenza tra maternità e paternità, Claudio Lippi ha affermato: "Perché sono nato uomo? Me lo sono sempre chiesto. Almeno nascevo Malgioglio! Ma niente, neanche quello", ha osservato il conduttore che qualche ora prima aveva rilasciato a Repubblica un'intervista in cui lamentava proprio il fatto di non avere mai capito come mai non aveva più avuto alcun ruolo in tv. […]

ragazzo italo brasiliano a ruota libera claudio lippi a ruota libera