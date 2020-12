ACQUE AGITATE PER LA NAVE DI SANREMO - POLEMICA SU COSTI E SPONSORIZZAZIONE: LA COSTA CROCIERE HA MESSO A DISPOSIZIONE LA ''SMERALDA'' IN CAMBIO DI UN'ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DEL MARCHIO. ANCHE IL SINDACO ROSICA, VISTO CHE LA NAVE OSCUREREBBE LA CITTÀ - ANZALDI: ''CHI GARANTISCE CHE IL FESTIVAL NON DIVENTERÀ UN MAXI CLUSTER DI CONTAGI?''

La nave di Sanremo 2021 rischia di arenarsi ancor prima di salpare. L' ambizioso progetto è stato confermato da Amadeus: «Un' idea che stiamo tenendo in considerazione», ha detto ieri ai microfoni di Radio Zeta. Sarebbe frutto di un accordo di sponsorizzazione tra la Rai e Costa Crociere, che avrebbe messo a disposizione dell' organizzazione una delle sue imbarcazioni, la Smeralda (337 metri di lunghezza, 42 di larghezza, 2612 cabine in grado di ospitare 6554 passeggeri), in cambio di un' adeguata pubblicizzazione del marchio durante la kermesse. La nave diventerebbe una bolla per ospitare 400 persone, previo tampone, tra artisti, staff e pubblico, in quarantena nei giorni che precederanno l' inizio del Festival, al via il 2 marzo.

L' obiettivo è chiaro: permettere alla manifestazione di svolgersi a pieno regime scavallando le norme anti-Covid. Eppure il progetto, dietro il quale c' è lo zampino dal presidente uscente di Rai Pubblicità Antonio Marano (il 31 lascerà l' incarico per ricoprire un ruolo di primissimo piano nella fondazione Milano-Cortina per le Olimpiadi 2026), è già finito al centro di discussioni. Il primo a sollevare dubbi sull' intesa tra Rai e Costa Crociere, che avrebbe messo a disposizione una Smeralda), è stato Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, che dopo la conferma di viale Mazzini alle indiscrezioni domenica ha tuonato sui social: «Si pronuncino il Comitato tecnico scientifico e il ministero della Sanità. Chi garantisce che il Festival non diventerà un maxi cluster di contagi? Quanto costerebbe un' operazione del genere?».

Alcuni parlamentari della Lega hanno rilanciato, presentando un quesito proprio in commissione di Vigilanza. Da Sanremo filtra invece il malcontento del sindaco Alberto Biancheri, per una trovata sì geniale ma che vedrebbe al centro dell' attenzione la nave e non la città dei fiori (con ricadute su commercio e turismo).

Oggi il direttore di Rai1 Stefano Coletta e lo stesso Amadeus presenteranno in conferenza la diretta di Capodanno che la notte di San Silvestro, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, vedrà il conduttore accompagnare i telespettatori verso il 2021 con Gianni Morandi. Difficile che non affrontino il tema.

«Bisogna organizzarsi bene per far sì che sia un pubblico sottoposto a controlli quotidiani, probabilmente sempre lo stesso. Va ripensato tutto - ha ribadito Amadeus a Radio Zeta - la parte di spettacolo andiamo a costruirla, qualcosa stiamo già facendo, il grosso arriverà da gennaio». E sul cast: «È giusto che Sanremo riparta dai giovani, con il benvenuto anche a chi non è giovane ma ha una storia da raccontare. Questo sarà molto presente ad esempio fra gli ospiti.

Probabilmente, con 26 canzoni, ne avremo qualcuno in meno. Invece di cinque a serata potrebbero essere magari quattro ma ci sarà sempre un grande show intorno ai brani in gara».