LUCA ARGENTERO E CRISTINA MARINO, MATRIMONIO ENTRO L'ANNO? I BOOKMAKER CREDONO AL "SÌ". LA QUOTA BASSA FA PENSARE A UN MATRIMONIO ENTRO LE ORE 12 DEL 31 DICEMBRE 2020 - IN UNA RECENTE DIRETTA INSTAGRAM I DUE HANNO RACCONTATO LA LORO STORIA, FANTASTICANDO ANCHE SULLA BAMBINA CHE PRESTO LI RENDERÀ GENITORI...

L’amore è scoppiato 5 anni fa, quando si incontrarono sul set di un film a cavallo tra il 2015 ed il 2016. Ora Luca Argentero e Cristina Marino sono una delle coppie più apprezzate e seguite dello spettacolo italiano. In una recente diretta Instagram i due hanno raccontato la loro storia, fantasticando anche sulla bambina che presto li renderà genitori. Prima della dolce attesa i due stavano progettando le nozze, che a quanto pare saranno rimandate per godersi a pieno il grande evento. Ma quando scatterà il sì tra Argentero e la bella Cristina? Sisal Matchpoint ha messo in lavagna la loro unione matrimoniale, quotando, come riporta Agipronews, la cerimonia a 2,00 entro le ore 12 del 31 dicembre 2020. La quota bassa fa pensare ad un matrimonio imminente. Basta attendere per saperne di più. FT/Agipro

