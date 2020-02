AHI! TROPPO ''FEMINAZI'', TROPPO VIOLENTO E FEMMINISTA, TROPPO ANTIMASCHILE. ''BIRDS OF PREY E LA FANTASMAGORICA RINASCITA DI HARLEY QUINN'' E' IL PEGGIOR ESORDIO PER UN FILM DC-COMICS: NEGLI USA 33 MILIONI CONTRO I 133 DI ''SUICIDE SQUAD'', DA NOI VIENE SUPERATO DA ALDO, GIOVANNI E GIACOMO, ALLA SECONDA SETTIMANA (5,5 MLN TOTALI)

Marco Giusti per Dagospia

Ahi! “Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn”, interpretato e prodotto da Margot Robbie e diretto da Cathy Yan, che segna il peggior esordio mai fatto per un film dei DCcomics, 33 milioni di dollari contro i 133 di “Suicide Squad”, malgrado le buone critiche e un budget ridotto (80 milioni), è un flop e neanche tanto fantasmagorico. Troppo violento e femminista, troppo antitrumpiano, troppo antimaschile. Sbamm! E poi con tutti i cinema chiusi in Cina… Alla Warner Bros si aspettavano una prima settimana da 110 milioni di dollari di incasso globali, e ne sono arrivati solo 81, e di questi 33, ma ne aspettavano 45, dall’America, dove è primo, ma dove non ha sfondato, a causa anche del divieto ai 13 anni. Sembra che il pubblico maschile si sia spaventato. Troppo “feminazi”.

Io lo adoro. Da noi, nella settimana di Sanremo e della sconfitta della Juventus, è addirittura secondo dopo “Odio l’estate” di Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo, che vince con 1 milione 826 mila euro contro 1 milione 178 mila euro. Seguono “Dolittle” a 1 milione 159 mila euro, “1917” a 878 mila, “Jojo Rabbit” a 386 mila. Il pubblico italiano, insomma, è andato sul sicuro, anche se “Odio l’estate”, come va di moda in questi ultimi tempi, non ha un finale rassicurante.

Malgrado questo ha già incassato un totale di 5,5 milioni. In America, dietro “Birds of Prey”, che non avrà una vita facile, troviamo “Bad Boys for Life” con Will Smith, 12 milioni per un totale di 166 e un globale di 336, poi “1917” di Sam Mendes, 9 milioni con un totale di 132 e un globale di ben 287. Inutile dire che con l’Oscar avrebbe potuto avere una diffusione ancora maggiore. Oscar che invece benificerà “Parasite” di Bong Joon-ho, che ha già incassato 165 milioni di dollari in tutto il mondo e di questi 35 in America.

