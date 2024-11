AITANA TUTTA TANA! LA BONISSIMA CANTANTE SPAGNOLA VISTA ANCHE A SANREMO MANDA IN TILT I PIPPAROLI CON UNO SHOW IN CUI MIMA UN AMPLESSO SUL PALCO – SI SCATENA IL PUTIFERIO SUI SOCIAL CON TONI DA SANTA INQUISIZIONE - DOPO L’IRRUZIONE DELLE FEMEN SCAPEZZOLATISSIME NEL SENATO SPAGNOLO PER PROTESTARE CONTRO IL VERTICE ANTI-ABORTO, QUALCUNO HA SCRITTO SU “X”: “SEMBRA UN CONCERTO DI AITANA” – "CHE SENSO HA METTERE TUTTO QUESTO NEI CONCERTI A CUI PARTECIPANO I MINORENNI? – VIDEO

muy buenas guapa @Aitanax, cuál es el punto de montar todo este “SHOW” +18 en conciertos a los que asisten MENORES DE EDAD? te lo pregunto como padre y carretillero, 600 euros pague por las entradas para tener que sacar a mis hijas de los pelos. pic.twitter.com/Jjo4sJzfzG — infa (@infarruco) November 17, 2024

Ma davvero fanno paura gli spettacoli di Aitana? La cantante spagnola avvistata al Festival di Sanremo nella serata delle cover (quando ha accompagnato Sangiovanni sulle note di “Farfalle”, che lei aveva portato al successo in Spagna) finisce nel mirino per i suoi concerti in cui è arrivata a mimare un amplesso sul palco e a regalare scenette da strip club.

L’artista 25enne, che nel 2017 aveva partecipato al talent “Operación Triunfo” sfiorando la partecipazione all'Eurovision Song Contest, macina tormentoni e grandi guadagni riempiendo stadi e palazzetti.

Sui social diversi utenti si sono lagnati delle coreografie troppo osé: “Che senso ha tutto questo in uno show in cui ci sono anche i minorenni? Te lo chiedo da padre, ho pagato 600 euro i biglietti per dover tirare per i capelli le mie figlie". E ieri dopo l’irruzione delle Femen scapezzolatissime nel Senato spagnolo per protestare contro il vertice anti-aborto, qualcuno ha scritto su “X”: “Sembra un concerto di Aitana”.

Al netto dei bacchettoni da tastiera, la cantanta iberica, che sogna un duetto con Annalisa, ha sempre detto che sul palco “devi connetterti con chi ascolta”. E se non ci arrivi con la voce, val bene anche una chiappa…

