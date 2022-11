ALBERTO DANDOLO FA LA RADIOGRAFIA A “BALLANDO CON LE STELLE”: “DOPO L’EMORRAGIA DI PUBBLICO DELL'ULTIMA PUNTATA DI “BALLANDO CON LE STELLE”, MILLY CARLUCCI E IL SUO CORRONO AI RIPARI. COME BALLERINA PER UNA NOTTE ARRIVA LA BOMBASTICA WANDA NARA - MUGHINI NON BALLA: SI MUOVE DA UN PUNTO ALL’ALTRO, COME UN ELETTRONE. MONTESANO BALLA BENISSIMO MA NON HA REGALATO POLEMICHE - IVA ZANICCHI DIMENA L’ANCA CON LA GRAZIA DI UN TRATTORE - DI SPUNTI INTERESSANTI NE STA REGALANDO, E TANTI, LORENZO BIAGIARELLI, TRA INCOMPRENSIONI CON LA SUA BALLERINA E POLEMICHE PER…”

Alberto Dandolo per Dagospia

Si mormora che in quel del Foro Italico i nervi siano tesissimi. Dopo l’emorragia di pubblico dell'ultima puntata di “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci e il suo staff devono correre ai ripari. Come ballerina per una notte arriva la bombastica Wanda Nara. Una che, a differenza di altri, non va a sgambettare per promuovere una fiction soporifera ma solo se stessa. Basterà per arginare il calo di ascolti della prossima puntata?

In questa edizione di “Ballando con le stelle”, a tenere barzotto lo share sono gli over 75, Iva Zanicchi, Enrico Montesano e Giampiero Mughini. In realtà Mughini non balla: si muove da un punto all’altro, come un elettrone. Lo scrittore, però, compensa lo scarso dinamismo con le roboanti polemiche con la giuria.

Enrico Montesano invece balla benissimo ma ha un po’ deluso chi s’aspettava che ingaggiasse un duello con la giurata Selvaggia Lucarelli su vaccini e green pass.

Del resto, qualche decennio di mestiere insegna come sopravvivere ai talent e ai reality: fingersi morti, sempre. Iva Zanicchi è destinata probabilmente ad arrivare in finale nonostante dimeni l’anca con la grazia di un trattore.

“L’aquila di Ligonchio” sarà anche nella giuria de “Il cantante mascherato”. Il codice etico della Rai, a quanto pare, è molto elastico: il suo “troia”, rifilato alla Lucarelli, si è dissolto come neve al sole. Passando agli altri concorrenti, c’è un po’ di delusione per Paola Barale. La showgirl sembra abbia davvero poca voglia di mettersi in gioco, ed è un peccato, visto il ballerino che si ritrova. Rosanna Banfi non pervenuta: toccante il racconto sulla sua malattia, ma il resto è noia.

Gabriele Garko, imponente e scultoreo, ha negato di aver mai ballato e invece è l’unico concorrente che in passato ha preso lezioni: doveva prepararsi a un film su Rodolfo Valentino. Scoperto, ha minimizzato la cosa. Lui con i coming out ha sempre qualche problema. Per ora è un bello che ballicchia ma fuori dalla pista è sempre impenetrabile: non sta regalando al programma spunti polemici e di colore. Pare sia molto timoroso di finire in qualche trappola da “reality”.

Desta molta preoccupazione il suo infortunio, che potrebbe seriamente compromettere la partecipazione al programma nelle settimane a venire (domani ballerà) e sarebbe un peccato, anche perché è uno dei candidati alla vittoria. Di spunti interessanti ne sta regalando, e tanti, Lorenzo Biagiarelli, tra incomprensioni con la sua ballerina e polemiche per il “conflitto di interessi” per la presenza della fidanzata Selvaggia in giuria. Al momento, il protagonista di “È sempre mezzogiorno”, più che il raccomandato sembra il più maltrattato.

Delusione per la coppia gay di ballerini, cioè Moreno e Alex Di Giorgio: dovevano accendere il pubblico e invece stanno passando inosservati. E forse è un buon segno: vuol dire che due uomini che si strusciano non è più uno scandalo (diciamolo, erano più trasgressivi Ciacci e Todaro). La simpatica Ema Stokolma, tra racconti sulla sua infanzia infelice e la storia d’amore col suo ballerino, sembra più la protagonista stucchevole di un reality che di un programma di ballo.

Alla fine la differenza tra “Ballando con le stelle” e “Grande Fratello” s’è assottigliata. E anche Alessandro Egger, professione non pervenuta, sembra carne da reality, tra lacrime a comando e racconti sulla madre arcigna (che sta pure smentendo la versione del figlio sui giornali). A Milano si maligna sulla sua ambizione che l’ha spinto a tentare tutte le strade, dalla moda alla musica e da un po’ anche la tv, per raggiungere il successo.

Le cause del calo di ascolti della quarta puntata probabilmente sono legate a diversi fattori: si va dal troppo tempo dedicato a Mughini e al non-caso dell’infortunio di Luisella Costamagna. Se una caviglia slogata bastasse allo share, su Rai 2 ci sarebbe un mondo di conduttori azzoppati.

Pare tra l’altro che ci sia stata una diatriba tra la produzione e il ballerino di Luisella Costamagna, Pasquale La Rocca. Lui, autentica star, vincitore di varie edizioni di “Ballando” all’estero non voleva scendere in pista con una concorrente infortunata. Decisione che avrebbe irritato la produzione. Chissà se è per questo che è saltata, il giorno dopo, la sua partecipazione assieme alla Costamagna a “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione di Serena Bortone (lui se ne è lamentato in una storia su Instagram).

Sulla flessione degli ascolti potrebbe aver inciso l’assenza di spareggi e eliminazioni che davano smalto alla competizione. In quattro puntate è uscita solo la povera Marta Flavi, che in fondo ballava anche più di Mughini e di Iva Zanicchi.