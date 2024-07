13 lug 2024 15:00

ALBERTO SORDI SECRETS! NON PERDEVA UNA PUNTATA DI “UNOMATTINA” SU RAI1 E SCAPOCCIAVA DAVANTI A CERTE USCITE DELLO CHEF VISSANI (“HAI SENTITO LE CRETINATE? HA DETTO CHE IL POMODORO NON SERVE, MA VE RENDETE CONTO?”) - TRA I SUOI FILM QUELLO CHE AMAVA DI PIU' ERA "LA GRANDE GUERRA” (“L’EROE NON È MICA RAMBO, QUELLO È UN MATTO. L’EROE È CHI VUOLE RIPORTARE LA PELLE A CASA”) - “IL PIATTO UNICO" DELLA DOMENICA E LA PENNICHELLA: “MI PRENDE COME UN TORPORE, MI SI ANNEBBIA TUTTO”: VIDEO STRACULT – I RICORDI DI PAOLA COMIN, STORICA ADDETTA STAMPA DI ALBERTONE, A “NON E’ UN PAESE PER GIOVANI” SU RADIO 2 – VIDEO