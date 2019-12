ALDO GRASSO IN ESTASI PER ''BIANCHINA'' E MAURO CORONA - ''NEL MANUALE DEL PROGRAMMA PERFETTO UN CAPITOLO SARÀ RISERVATO AL RAPPORTO FRA BERLINGUER E CORONA. PER LA SUA ESEMPLARITÀ, PER LA SUA EFFICACIA, PER LA SUA IRREPARABILE STOLIDEZZA. I DUE LITIGANO, O FINGONO DI, AVENDO COME MODELLO TINA CIPOLLARI. L'IMPORTANTE È CHE BB SI RILASSI, RIDA, VENGA ACCUSATA DI NON AVERE IL SENSO DELL' UMORISMO PER DIMOSTRARE DI AVERLO. SE BIANCA AVESSE IL CORAGGIO…''

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Nel manuale del programma perfetto - un giorno dovrò pur scriverlo, lo giuro - un capitolo sarà riservato al rapporto fra Bianchina Berlinguer e Mauro Corona. Per la sua esemplarità, per la sua efficacia, per la sua irreparabile stolidezza.

Alla base c' era un problema: BB è una rigidona, non sa sorridere, non è capace di sciogliersi e di sciogliere l' interlocutore. Altri talk usano il comico, tanto per strappare qualche risata prima di immergersi nel guazzabuglio esasperato della politica. Ma il comico non avrebbe avuto effetti benefici su BB, anzi ne avrebbe esasperato i lati più ombrosi. Qualche autore (spero sia Dario Buzzolan, spiegherò poi perché) ha avuto invece la brillante idea di invitare lo scrittore dei boschi e assegnargli il ruolo di «scaldamuscoli» di BB e di «scalda-pubblico».

I due litigano, o fingono di, avendo come modello Tina Cipollari. Non importa di cosa parlino (le sardine come «rivelazione», lo sci di fondo, la presenza in studio di Massimo Giannini, Bruno Vespa e Gianluigi Paragone); l' importante è che BB si rilassi, rida, venga accusata di non avere il senso dell' umorismo per dimostrare di averlo. Ormai siamo nel pieno di una sitcom. BB è salva. Corona viaggia di buon senso montanaro («meglio tardi che mai», «il potere logora chi non ce l' ha», «cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno»), ma furbescamente svela la recita: faccio il buffone per vendere libri, mi manca il successo di Fabio Volo, non sono un ubriaco.

A questo punto, il manuale del programma perfetto prevede anche l' attacco ai «critici dei giornali», «questi inarrivati, questi incompiuti». E qui ci dovrebbe essere il tocco di Dario, figlio di Ugo Buzzolan, uno dei primi critici televisivi. Per fortuna arriva Costanzo, detto «il poiana» che si esibisce nell' imitazione degli uccelli. Se BB avesse il coraggio di chiudere qui #cartabianca (40 minuti!) si avvierebbe sul cammino della perfezione.

