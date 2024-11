ALESSANDRO CATTELAN SI BECCA "LA PROMOZIONE" - COME CANDELA-DIXIT, SARÀ UNO DEI CO-CONDUTTORI DEL FESTIVAL, OLTRE A PRESENTARE "SANREMO GIOVANI": A CONFERMARE LA NOTIZIA, ANTICIPATA DA DAGOSPIA, È STATO CARLO CONTI CHE LO HA SCELTO PER L’ULTIMA SERATA DEL SABATO – DALL'ALTO DEI SUOI NUMEROSI FLOP, CATTELAN METTE LE MANI AVANTI: "NON SO SE SONO LA PERSONA ADATTA. IO SONO DI NICCHIA..." - CARLO CONTI: "HO FREGATO CATTELAN, SPERIAMO NON CHIEDE L'AUMENTO": VIDEO

Conti conferma la notizia anticipata da Dagospia: Alessandro Cattelan sarà uno dei coconduttori di #sanremo2025. Per una serata, quella del sabato. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 11, 2024

Estratto dell'articolo di Renato Franco per www.corriere.it

Non sa se farà mai Sanremo, ma intanto Alessandro Cattelan sa che sarà co-conduttore […]del Festival 2024 per una serata. […] alla presentazione di Sanremo Giovani, il talent dedicato a 24 cantanti under 26 che puntano a salire sul palco dell’Ariston per giocarsi l’opportunità di un successo nella categoria «minore». «Non credo che condurrò mai Sanremo, per vari motivi.

Uno di questi è che non so se sono la persona adatta — spiega Cattelan —. Per il Festival serve un conduttore non solo bravo, ma anche largo, in grado di ampliare il bacino del pubblico. Io invece sono di nicchia, che non vuol dire sfigato. Quando si parla di me sembra che ogni cosa che faccio venga automaticamente svilita perché poi dovrei condurre Sanreno, ma il Festival non è necessariamente un punto di arrivo. Bisogna uscire dall’equivoco che faccio tv con l’obiettivo di fare Sanremo».

È a questo punto che interviene Carlo Conti […] : «Visto che sabato sera Alessandro non ha impegni, perché avrà finito di condurre il DopoFestival, lo voglio con me sul palco come co-conduttore della serata finale di Sanremo».

