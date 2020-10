roccuzzo social

La metamorfosi di Roccuzzo. Da persona fragile come era apparso nel corso delle puntate, una volta eliminato da X Factor sembra proprio aver adottato dei modi e dei toni ben diversi.

Il ragazzo giovedì si è esibito sulle note di “La Notte” di Arisa. Emma e Dardust – ospite della serata – hanno così commentato: “Il timbro è molto interessante. Avrei fatto ‘La Notte’ in una tonalità sicuramente diversa – ha detto Dardust – forse più bassa, perché quando va sulle note alte vedo che la voce perde un sacco di colori, però ha qualcosa a livello timbrico. Mi ha spaventato molto la sua vulnerabilità”. A questo, Emma ha risposto: “Il discorso è questo, tu mi hai tirato fuori un mio dubbio amletico, enorme, che mi porto dietro da giorni e giorni: la personalità”.

Spiegando il verdetto decisivo, quindi il no ai Live, Emma a Roccuzzo ha detto: “Voglio dirti che tutte le volte che ti ho sentito cantare, hai sempre tirato fuori questo timbro molto molto particolare, molto emozionante. Io credo che tu Roccuzzo – ha proseguito Emma – debba trovare la tua identità, devi iniziare a lavorare su quello che vuoi essere tu. È un lavoro che mi piacerebbe fare tantissimo, con te, ma il tempo è veramente stretto. Per questo motivo non ti porto ai Live con me. Spero che tu possa capire”. Una spiegazione argomentata e chiara, per una di quelle decisioni che ogni giudice di X Factor è obbligato a prendere.

Dopo questa scelta da parte di Emma, sui social in molti hanno iniziato a contestare il verdetto.

Roccuzzo, invece, pare abbia già un suo staff che venerdì mattina ha anche inviato un comunicato stampa dai toni non proprio pacati. Cosa evidente già dal titolo: “Shock ad “Xfactor 2020” Emma Marrone elimina Roccuzzo. La voce piu’ emozionante di questa edizione”; e ancora “Nell’ultima puntata di XFACTOR2020, andata in onda ieri, giovedì 22 ottobre, EMMA MARRONE sconvolge il pubblico eliminando Roccuzzo, il giovane cantante che, grazie alla sua voce e alle sue esibizioni emozionanti, ha conquistato all’unanimità i quattro giudici del talent e il pubblico a casa”. A seguire, i link per lo streaming del suo nuovo singolo, dal titolo “Ricominciamo da qui”.

Dopo poco, l’AGI ha battuto una sua intervista dal titolo: “La rabbia di Roccuzzo: "Non ho capito perché Emma mi ha eliminato" https://www.agi.it/spettacolo/televisione/news/2020-10-23/roccuzzo-eliminato-polemiche-xfactor-emma-10048791/

E ancora. Stamattina un critico musicale, Silvio De Rossi, ha fatto delle Instagram Stories a commento della puntata di X Factor. In una di queste, ha definito Roccuzzo “inadeguato, simpaticissimo tenerissimo ma inadeguato”. Il commento pare essere stato ripostato da Roccuzzo con commento inneggiante addirittura al bullismo: da qui in poche ore De Rossi ha ricevuto “almeno un centinaio” di notifiche su IG partiti dalla community di Roccuzzo, tanto che poi il critico è stato costretto a “scusarsi” con lui e a spiegare il senso delle sue parole: anche lui, come Emma, ha detto che Roccuzzo “ha una voce fantastica ma è inadeguato perché è una persona troppo emotiva” ( il video delle scuse: https://we.tl/t-KcGmct5gfC )

Nel pomeriggio, in un post su IG, dopo aver ringraziato X Factor e la stessa Emma, Roccuzzo ha scritto: “Una delle mie battaglie più grandi è contro il #cyberbullismo e ognuno di noi ha il diritto di esprimere la propria opinione ma nel rispetto dell’altra persona, vi prego di non offendere nel personale @real_brown perché nessuno si merita di essere deriso e umiliato. L’amore copre l’odio ed è una delle armi più forti davvero”. Un atteggiamento un po’ diverso da quello adottato da lui e dal suo staff, evidentemente, che prima hanno fomentato e poi ci hanno messo una pezza per evitare brutte figure.