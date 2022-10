ALLORA DITELO CHE VI SIETE SOLLAZZATI GUARDANDO VIOLET MYERS: GRAZIE AI VOSTRI CLIC E’ DIVENTATA TRA LE PIU’ VISTE SU PORNHUB - BARBARA COSTA: “È STATA PROTAGONISTA DI VIDEO IN CUI IMPERSONAVA L’ISLAMICA CON VELO E PUDORI MA DI SESSO NON DIGIUNA. LE COSE STANNO COSÌ: L’INDUSTRIA DELL’HARD È ALLA FERVIDA RICERCA DI ATTRICI PER IL "MUSLIM PORN", I FILM A TEMA ISLAMICO, E PER QUESTA EVIDENZA: SE PER RAGIONI SOCIO-RELIGIOSE SONO QUASI NULLE LE DONNE ISLAMICHE CHE PREDILIGONO IL PORNO COME PROFESSIONE, SONO INVECE STRARIPANTI GLI UTENTI MUSULMANI CHE…”

Barbara Costa per Dagospia

violet myers (15)

Beccati! Ma che, sul serio pensavate di farla franca? E di fregare chi, Pornhub??? Non ci pensate nemmeno, ché Pornhub sa ogni mossa che i suoi carissimi utenti fanno… e allora??? Chi è stato? Si faccia avanti, e senza vergogna lo confessi: chi ha permesso che la signorina Violet Myers facesse questo incredibile balzo in classifica? Come niente in un mese è volata ai primi posti, è tra le pornostar più viste… dunque, chi con lei e alla grande si è sollazzato?

Certo non pochi, e non poche volte, viste le accanite visite ai suoi video, e i milioni di sguardi – inesorabilmente rapiti – al suo sesso pelosissimo… Dai, mani fuori dalle mutande: chi si svaga con le bocce di Violet? E col suo bel c*lo… Ehi, inutile che il vostro amichetto tra le gambe faccia lo gnorri, Violet gli piace, e parecchio! Ma bravo, ma bravi, siete la mia fierezza, continuate così che la ragazza è contenta, lei non aspetta altro, lei non vuole altro!

violet myers (6)

Lei, Violet Myers, vuole farvi tantissimo divertire, sui siti porno come sui suoi social. Violet vi vuole sfacciati, e che la aiutate a sbrigliare il dilemma che la assilla: quale sua parte è più arrapante, il lato a, o il lato b? E la si può aiutare in concreto "assaporandone" sesso e sedere masturbandosi coi sex toys (un po’ cari, 80 dollari…) che li riproducono in modo esattissimo.

violet myers (7)

Tutta roba naturale – dice lei, del suo corpo, e io il seno ci credo il c*lo non so – per una 25enne che sfoggia una femminilità così prorompente fin dalla pubertà. I seni a Violet sono sbocciati in quinta elementare, come è in quinta elementare che ha avuto le prime mestruazioni. Uno sviluppo precoce per una ragazza nata a Los Angeles, e allevata da una famiglia di sole donne, mamma, zie e nonna le quali accettano appieno che Violet abbia mollato il college alla vigilia degli esami finali… per il porno!

Anche perché Violet vive ancora con loro: da casa si sposta per girare e per furoreggiare nei porno qualità "latina", sebbene Violet sia un mix di messicano, turco e pakistano. Violet è cresciuta in un gineceo che mai l’ha frenata nel suo vivere, ed è stato per sua scelta che ha perso la verginità a 18 anni con un compagno di scuola, ed è per sua scelta che ha puntato sul porno, ed è nel porno che Violet ha concretizzato la sua attrazione per le donne, e è sui set che le ha "assaggiate" la prima volta: nella vita reale era troppo timida per approcciarle.

violet myers (14)

Se ora, in 4 anni di porno sudate, ha sconfitto la timidezza di pornare pure con uomini mooooolto più grandi di lei, e ha di netto migliorato la sua destrezza nei p*mpini (prima non usava le mani, soltanto la bocca, e sono stati i suoi partner di scena a insegnarle tecniche e segreti), è tuttavia quando gira lesbico, o con un uomo e un’altra donna, che Violet riscuote più gradimento.

E pure italico fervore, svela lo share!!! Sul podio di Pornhub si segue la coerenza delle tette voluminose, perché sono i lesbo di Violet con attrici dal suo stesso calibro mammario i più cercati! E molti mi pare mi abbiano seguito, come me attirati dal vedere Violet con Dredd, pornostar dal pene oversize: “Girare con Dredd mi preoccupava”, ci rivela Violet, “non mi era mai capitato prima un attrezzo simile! Tuttora è il più grande ch’abbia preso. 30 cm colpiscono punti sconosciuti di una donna…”.

violet myers drift porn video

L’esperienza deve essere stata mitica, visto che Violet l’ha ripetuta, invitando Dredd a farlo di nuovo con lei su OnlyFans, e è sempre il penone di Dredd che fa tremolare Violet in sostenuti threesome. Dopo prove simili, per la nostra beniamina, che volete sia stata una gang-bang con 12 peni a media 26 cm, in "High Gear – Orgia a 18", porno che qui su Dagospia vi ho già con cura presentato?

E ci sono fan di Violet che vengono allo scoperto e lo ammettono: si son di Violet porno appassionati perché gli ricorda il loro porno indimenticato amore: Mia Khalifa! Pornostar mediorientale che ha lasciato il porno da anni ma che non c’è modo di strappare dal favore dei pornomani i più incalliti, che radiosi si gettano su ogni nuovo video con Mia che i siti rilasciano, e video che inediti non sono, bensì rimontaggi!

violet myers fan 9

Va bene, al pene in fatto di porno non si comanda, si sa… e infatti Violet Myers è stata protagonista di video in cui impersonava l’islamica con velo e pudori ma di sesso non digiuna. Le cose stanno così: il porno è alla fervida ricerca di attrici per il "muslim porn", i porno a tema islamico, e per questa evidenza: se per ragioni socio-religiose sono quasi nulle le donne islamiche che prediligono il porno come professione, sono invece straripanti gli utenti musulmani che il porno se lo guardano, ne sono avidi, e specie di muslim porn… Ve l’ho detto: a Pornhub, di ciò che fanno i suoi consumatori, nulla sfugge!

violet myers (2) violet myers (2) violet myers fan 1 violet myers fan violet myers violet myers (9) violet myers (16) violet myers tw 2 violet myers lato b violet myers (4) violet myers fan 7 violet myers tw 1 violet myers fan 6 violet myers tw 3 violet myers fan 4 violet myers (8) violet myers 1 violet myers (3) angela white violet myers violet myers (10) violet myers hair pussy porn video violet myers (12) violet myers (1) violet myers mia khalifa violet myers (13) violet myers tw violet myers fan 8