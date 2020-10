ALTRO CHE BIDEN E TRUMP! – VIDEO: ALEC BALDWIN E JIM CARREY AL “SATURDAY NIGHT LIVE” IMITANO I DUE CANDIDATI ALLA PRESIDENZA USA IN UNA SPASSOSA REPLICA DEL DIBATTITO DI MARTEDÌ SERA – IL MESSAGGIO CHE HA LANCIATO LA CLIP: “SEMBRANO PASSATI 100 ANNI DA QUEL MOMENTO, PENSAVAMO FOSSE IMPORTANTE RIVEDERLO VISTO CHE POTREBBE ESSERE L’UNICO DIBATTITO DI QUESTA CAMPAGNA”

Un confronto pazzesco, sicuramente più divertente di quello "reale". Torna il Saturday Night Live, su NBC, e lo fa con Jim Carrey e Alec Baldwin che imitano Biden e Trump. Il moderatore del confronto comico è Beck Bennett che imita Chris Wallace. Se il confronto reale tra i due candidati è stato definito il "più confuso della storia degli Stati Uniti", la sua parodia è stata uno spasso con i due imitatori che hanno dato il meglio di sè, tra le continue interruzioni di Trump-Baldwin e le espressioni "plastiche" di Biden-Carrey.

Il dibattito parodia è stato anticipato da un messaggio che recita: «Questo è una replica del confronto di martedì scorso, anche se sembrano passati 100 anni da quel momento (per via di tutto quello che è successo dopo la positività di Trump al tampone Covid ndr). Pensavamo fosse importante rivederlo visto che potrebbe essere l'unico dibattito presidenziale di questa campagna elettorale. Ed è stato piuttosto divertente da vedere. Se non vivete in America».

