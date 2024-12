ALTRO CHE “DOGE”, LUCA ZAIA FU SCAMBIATO PER IL RE DI SPAGNA! LO RACCONTA IL GOVERNATORE DEL VENETO, OSPITE DI “NON È UN PAESE PER GIOVANI” SU RADIO 2: “A BARCELLONA IN UN BAR UN UOMO UBRIACO SI ALZÒ DAL SUO TORPORE E MI DISSE: “JUAN CARLOS”. E IO GLI RISPOSI: "SONO IO" – POI RIVELA DI ESSERE PAZZO PER “SESSO E SAMBA”: “A SANREMO TIFERO’…” – VIDEO

https://www.raiplaysound.it/audio/2024/12/Non-e-un-Paese-per-Giovani-del-04122024-7e214931-4c31-4a43-a3ce-5d8374f998fd.html

luca zaia a che tempo che fa 4

Altro che “Doge”, Luca Zaia fu scambiato per il re di Spagna. Lo racconta il governatore del Veneto, ospite di “Non è un Paese per giovani”, il programma di Massimo Cervelli e Tommaso Labate su “Radio 2” ricordando delle vacanze in Spagna: “Chiesi a un tassista di portarmi in un bar tipico di Barcellona. Ordinai bocadillo e cerveza, panino e birra. Un uomo ubriaco, che era con la testa appoggiata al bancone, si alzò dal suo torpore e mi disse: “Juan Carlos”. E io gli risposi: “Soy yo, sono io”. Certo che ne aveva bevuto tanto di vino ‘tinto”

re juan carlos

Zaia parla anche della sua passione per la musica. Nel mio pantheon musicale svetta Elton John, “il number one”. Mi ero organizzato per andarlo a sentire al concerto alla Fenice ma quel giorno fu ammazzata una ragazza in provincia di Treviso e non me la sono sentita. quest’anno mi è piaciuto “Sesso e samba” di Tony Effe e Gaia, la canzone dell’estate. A Sanremo tiferò Francesca Michielin. È brava oltre a essere veneta…”

luca zaia a che tempo che fa 5 luca zaia alla fiera del folpo di noventa padovana luca zaia alla fiera del folpo di noventa padovana luca zaia salvini luca zaia a che tempo che fa 2 luca zaia a che tempo che fa 1 GIANCARLO GIORGETTI LUCA ZAIA