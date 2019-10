ALTRO CHE RENZI VS SALVINI, STASERA MASSIMO GILETTI APPARECCHIA IL FACCIA A FACCIA DELL’ANNO: A “NON È L’ARENA” ROBERTO D’AGOSTINO E PAMELA PRATI SI CONFRONTERANNO SULLO SCANDALO MARK CALTAGIRONE, RIVELATO DA DAGOSPIA...

Silvana Palazzo per https://www.ilsussidiario.net

Il caso Pamela Prati è tutt’altro che archiviato. La showgirl torna oggi a Non è l’Arena per parlare di nuovo dello scandalo Mark Caltagirone, ma non sarà sola. Nello studio di Massimo Giletti ci sarà infatti anche Roberto D’Agostino, fondatore di Dagospia, il sito che per primo ha smascherato Pamela Prati e le sue agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Prepariamoci dunque ad uno scontro epico. Lo ha annunciato su Twitter lo stesso conduttore in un video condiviso dall’account del programma di La7.

«C’è un confronto-scontro molto interessante. Torna Pamela Prati che si confronterà con Roberto D’Agostino, colui che ha scoperto che in realtà dietro questa storia non c’era nulla, cioè che Mark Caltagirone non esisteva e che era tutta una fake news. Cosa succederà? Lo scopriremo domenica sera». La stessa Pamela Prati non si è sbilanciata sui social sul confronto che andrà in scena stasera. Ci sono novità? Non sono da escludere colpi di scena, del resto questa vicenda non è affatto chiusa.

PAMELA PRATI CONTRO ROBERTO D’AGOSTINO SULLO SCANDALO MARK CALTAGIRONE

Intanto Pamela Prati sembra aver ritrovato il sorriso dopo mesi difficili. Gli impegni non le mancano. Nei giorni scorsi è stata “madrina” di un evento e questo ha suscitato molta ironia sui social. Si trattava di “Nozze in fiera”, il salone mediterraneo della sposa che si è svolto a Caserta. La bella showgirl è apparsa in forma in un abito blu strettissima che la fasciava e metteva in evidenza le sue curve. In prima fila, dunque, Pamela Prati ha assistito ad una sfilata di abiti da sposa.

Comprensibile l’ironia di chi ha subito ricordato la vicenda del finto matrimonio con Mark Caltagirone. Eppure lei sembra aver archiviato tutta questa storia. Nel suo futuro potrebbe esserci un matrimonio vero… Del resto la stessa showgirl non ha mai smesso di credere nell’amore, come dimostrano le frasi che condivide sui social, dove però non tutti possono commentare. «Avete finalmente iniziato a conoscere la verità e voglio sappiate e vediate tutto. Appena saprete e vedrete tutto quello che ho vissuto, non vorrò altro che confrontarmi con ognuno di Voi riaprendo i commenti», ha spiegato.

PAMELA PRATI E I RUMORS SUI DEBITI PER IL BINGO

Vi abbiamo parlato di colpi di scena riguardo Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone perché i riflettori su questa vicenda non si sono mai spenti. Il settimanale Diva e Donna negli ultimi giorni ha pizzicato la showgirl in una sala bingo a Roma. La si vede entrare in una sala da gioco alle 23 e lasciare la struttura due ore dopo. Accompagnata da un amico in macchina, va poi via da sola.

Il giornale non ha fornito dettagli, ma Dagospia ha sottolineato che la passione dell’ex primadonna del Bagaglino per il Bingo è una cosa nota. Proprio il sito di Roberto D’Agostino, quando a maggio aveva pubblicato lo scoop che mise fine alla farsa, parlò dei debiti da Bingo di Pamela Prati.

Il settimanale Oggi aveva poi confermato la passione della showgirl per il gioco. «La star del Bagaglino sembrerebbe essere sommersa dai debiti e potrebbe aver tentato un rilancio pubblicitario al fine di fare cassa». Una passione nota anche all’ex agente Settimio Colangelo, che a Nuovo svelò: «Di sera la lasciavo in una strada di Roma che mi indicava dicendo che lì vivevano le sorelle. Poi ho scoperto che lì c’era il bingo».