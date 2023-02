AMADEUS DORMIRÀ IN ALBERGO E I FERRAGNEZ IN UNA VILLA CHE S’AFFITTA TRA I 4 E I 6 MILA EURO AL GIORNO

Giuseppe Candela e Alberto Dandolo per Dagospia

DA SANREMO A BELVE, ANNA OXA SARÀ OSPITE DI FRANCESCA FAGNANI

Anna Oxa aprirà Sanremo 2023. Tra le artiste più attese e discusse, non ha rilasciato nessuna intervista, non sarà presente in sala stampa per la conferenza. Stando alle nostre fonti la cantante tornerà in tv dopo il Festival, sempre sulle reti Rai. Oxa sarà tra gli ospiti di Belve, il programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani che sbarcherà in prima serata su Rai2 martedì 22 febbraio.

VILLA PER I FERRAGNEZ, AMADEUS E MORANDI ALL'HOTEL GLOBO

Dove alloggiano i Ferragnez, Amadeus e Morandi? L'influencer ha scelto una villa lussuosissima che si trova a Cipressa, nelle colline sanremesi. La stessa che Fedez aveva già affittato nel 2021, quando partecipò in gara. Il nome è Villa Dendi generalmente viene affittata per una cifra tra i 4 e i 6 mila euro al giorno ma può arrivare anche a 8 mila euro.

Piscina, palestra, tre cucine, otto camere, otto bagni e molto altro. In questi giorni stanno continuando le riprese della seconda stagione di "The Ferragnez", la docuserie di Amazon. Amadeus ha scelto nuovamente l'Hotel Globo, albergo a quattro stelle, adiacente al Teatro Ariston. La stessa struttura ospita anche l'altro coconduttore Gianni Morandi.

ORNELLA MUTI TORNA SANREMO, ECCO COSA FARA'

Lo scorso anno la prima donna del Festival era stata Ornella Muti, l'attrice potrebbe tornare in Riviera proprio tra pochi giorni. Cosa farà? Dovrebbe arrivare in città per Mara Venier e partecipare come ospite alla puntata speciale di Domenica In onda dal Teatro Ariston.

NON SOLO MADAME, ANCHE TANANAI HA CAMBIATO TITOLO ALLA CANZONE

IL POST DI NICOLA PORRO SU SANREMO

Doveva chiamarsi "Puttana" il brano di Madame, cambiato in extremis in "Il bene nel male". Non si tratta però dell'unico caso, anche Tananai, che sarà in gara con "Tango" aveva inizialmente scelto un altro titolo.

LA PRESIDENTE SOLDI E L'AD FUORTES SONO SBARCATI IN RIVIERA

I vertici Rai sono sbarcati a Sanremo, evento che vale una fetta, ormai clamorosa, della pubblicità ma che potrebbe rafforzare anche il loro futuro in tema di nomine. La presidente Marinella Soldi e l'amministratore delegato siederanno in prima fila al teatro Ariston.

NICOLA PORRO CONTRO IL FESTIVAL: "NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE"

Nicola Porro scatenato contro Sanremo 2023. Il conduttore di "Quarta Repubblica" prima ha attaccato la co-conduttrice Paola Egonu e poi ha messo nel mirino l'intera kermesse pubblicando una vignetta sul suo profilo Instagram: "Sanremo nuoce gravemente alla salute". "La salute prima di tutto", ha aggiunto il giornalista.

MORANDI OMAGGIA LUCIO DALLA: ECCO COSA CANTERÀ

Gianni Morandi ha annunciato ieri l'omaggio al suo grande amico Lucio Dalla, previsto nella serata di venerdì. Porterà sul palco "Caruso" e "Piazza Grande".

ALLE PROVE KEKKO DEI MODÀ CON IL CUGINO DAVIDE SILVESTRI. FACCHINETTI, MR RAIN E I BAMBINI "STILE C'È POSTA PER TE"

Un lungo lunedì di prove per tutti i cantanti in gara. Durante l'esibizione dei Modà, in prima fila attentissimo a seguire l'esibizione Davide Silvestri, ex gieffino e cugino di Kekko, leader della band. Francesco Facchinetti ha seguito con molta agitazione l'esibizione del suo Mr Rain, attenzione a tutti i dettagli. Sul palco con il cantante i bambini con le ali da angeli. Sembrano quelli di C'è posta per te.

DI SOTTOBOSCO E DI RIVIERA

1) Hanno riaperto le gabbie! La città è invasa da prezzemoloni di ogni grado e genere. Così tra domenica e lunedì si sono scatenati in giro tra feste e festicciole vip vari e avariati. Domenica pomeriggio ha aperto al pubblico "Casa Sanremo", i giornalisti sono stati accolti a Forte Santa Tecla per un brindisi (pagato da Eni, qua è tutto un brand!) con la musica di Dardust. Mengoni ha accolti tutto nel suo lido al Circolo Canottieri, hanno timbrato il cartellino Fedez, Elodie e Coma Cose. Radio Italia ha puntato sul Morgana mentre Elodie ha ospitato una tribù di giornalisti e addetti ai livori a Villa Noseda. Tra gli ospiti una scatenata Serena Bortone in fase "Sono una donna non sono una santa".

Ai presenti non è sfuggita la grande intesa tra Elodie e Levante, le due si sono scatenate in pista insieme. Il loro è di certo un rapporto di grande amicizia e stima reciproca. I soliti ben informati sostengono che a breve avvieranno una collaborazione professionale che avrà una grande eco mediatica. Solo voci di corridoio? Pare proprio di no...

SA(N)REMO IN ASCOLTO

1) Milano scalpita per la prima puntata del Festival di Sanremo. Il gruppo d'ascolto più gettonato e ambito è quello organizzato dal conduttore Diego Passoni nella sua casa in pieno centro all'ombra della Madonnina. I mejo trend setter della città si stanno scapicollando per reperire l'invito dell'agognato evento. Tra gli ospiti certi di stasera: Paola Barale, Chiara Galiazzo, Don Joe dei Club Dogo, Luca Jurman e il guru della moda Carlo Mengucci. Timbreranno il cartellino anche Martina Dell'Ombra (al secolo Federica Cacciola) e la mitologica Cristina Bugatty.

2) Ed è caccia all'invito anche per altri due ambitissimi raduni sanremesi in quel di Milano. Le dame dei salotti meneghini si stanno infatti strappando le extension per avere un posto in prima fila nella lussuosa dimora in pieno centro della poliedrica e sempre assai gettonata Daniela Javarone, presidentessa de Gli amici della Lirica e regina delle charity in città. Vige invece il più assoluto riserbo invece per l'attesissimo party nel colorato e trendissimo super attico in zona Turati della leonessa del Foro Annamaria Bernardini De Pace. Chi inviterà? Ah, non saperlo...

INDOVINELLI

1) La showgirl per mancanza di show è in città per un impegno non di grande prestigio, gira tra i vari hotel e posta parecchie immagini. Solo un tour per ragioni professionali o per incontri di altro genere?

2) Un affetto stabile di Serena Bortone è stato avvicinato da una fu conduttrice: "Tu chi sei? Che lavoro fai?". Non proprio una botta per l'autostima. Chi sono?