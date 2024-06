AMADEUS PRENDE IL TORO PER LE CORNA? – SECONDO DAVIDE MAGGIO, “LA CORRIDA”, LO STORICO PROGRAMMA DI CORRADO, POTREBBE TORNARE IN VIDEO SUL NOVE, CON IL CONDUTTORE CHE HA APPENA LASCIATO LA RAI – AMADEUS È TENTATO DAL RISPOLVERARE IL FORMAT DOPO IL REBOOT NON TROPPO FORTUNATO AD OPERA DI CARLO CONTI. MA C'È ANCHE UN ALTRO PROGETTO…

La tradizione bussa alla porta di Amadeus. La rivoluzione professionale del conduttore per ora passa dal contenitore più che dai contenuti. I Soliti Ignoti potrebbe non essere l’unico programma consolidato a finire nelle mani del blasonato acquisto di Warner Bros. Discovery. Davidemaggio.it è in grado di anticiparvi che uno dei titoli più conosciuti della televisione italiana è al centro di un ambizioso progetto di ritorno in video. La Corrida è al vaglio di Amadeus e del Nove.

[…] lo storico programma di Corrado sarebbe pronto a rivivere con una rinnovata edizione. Amadeus è tentato dal rispolverare il format dopo il reboot non troppo fortunato ad opera di Carlo Conti, interrotto – e mai più ripreso – in seguito allo scoppio della pandemia. Banijay scalpita e ci sta già mettendo mano portandosi avanti, sebbene il semaforo verde non sia ancora arrivato.

[…] c’è anche un’altra grossa casa di produzione intenzionata ad accaparrarsi il binomio Amadeus-Nove, Fremantle. Da mesi i i giornali parlano di X Factor, il cui trasloco non potrebbe comunque avvenire nell’immediato. Si vaglia anche altro.

Nelle intenzioni, l’esordio in prima serata di Amadeus sul Nove dovrebbe in ogni caso avvenire in autunno con una novità ancora top secret. Quello che possiamo aggiungere con certezza è che, contrariamente ai rumors trapelati, non ci sarà nessun Capodanno nelle mani della coppia Amadeus-Morandi sul Nove.

