1. "SU AMADEUS INFINITÀ DI FALSE NOTIZIE", LO SFOGO DELL'AD RAI SERGIO

Da www.adnkronos.com

roberto sergio 3

"Una infinità di false notizie, riferite al contratto di Amadeus, anche attraverso autorevoli testate, stanno danneggiando l’Azienda Rai. Tutto questo è inaccettabile". Così l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio - interpellato dall'Adnkronos a margine della conferenza stampa di 'Vivicittà' a Viale Mazzini - il proliferare di indiscrezioni sulla trattativa della Rai con Amadeus, in vista della scadenza del contratto del conduttore il 31 agosto. Scadenza che negli ultimi giorni ha innescato rumors insistenti sul possibile passaggio di Amadeus al canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery.

2. PRESSIONI SU SANREMO (E NON SOLO) PERCHÉ AMADEUS VUOLE LASCIARE LA RAI

Estratto dell’articolo di Renato Franco per il “Corriere della Sera”

AMADEUS SI COMMUOVE NEL DARE L'ADDIO A SANREMO

Ferita profonda, strappo insanabile: Amadeus è al bivio in direzione Nove. A 61 anni il conduttore ha tirato il suo personale bilancio professionale e ha deciso che non è disposto a sopportare ancora certe dinamiche, certe pressioni, certe sollecitazioni. Questione anche di un certo status raggiunto sul campo, con cinque Festival di Sanremo consecutivi che si sono portati in dote un record dietro l’altro. Il conduttore non vuole che la sua statua venga aggiunta in groppa al cavallo di viale Mazzini, ma si aspettava un trattamento che tenesse conto dei risultati che ha portato in Rai sia in termini di ascolti sia in termini di raccolta pubblicitaria (c’è chi parla di quasi 100 milioni di euro l’anno).

AMADEUS FIORELLO

Amadeus chiedeva alla Rai autonomia e libertà, che significa che non vuole imposizioni sugli ospiti da chiamare nei suoi programmi, né vuole fare il giro di tutti gli studi Rai — in questo caso lui come ospite — per dare luce a trasmissioni che magari sono in difficoltà. Un conto è un piacere personale, un conto un’imposizione aziendale. In questo senso Amadeus da tempo non si sente né capito né protetto.

amadeus meme by edoardo baraldi

Le prime crepe sono arrivate già prima dell’ultimo Sanremo; mentre lui ragionava sulle canzoni migliori da portare sul palco, le pressioni erano continue: la richiesta di Povia (vicino alla Lega) nel cast dei cantanti in gara, la pretesa di infilare Hoara Borselli (area Fratelli d’Italia) in qualche modo come ospite, il tentativo di affiancargli Mogol (ancora FdI) come direttore artistico.

PINO INSEGNO E GIORGIA MELONI COME ARAGORN E ARWEN DEL SIGNORE DEGLI ANELLI - MEME BY DAGOSPIA

Sforzi inutili, perché il conduttore li ha respinti al mittente; ma la prova che qualcosa era radicalmente cambiato intorno a lui. In mezzo anche una richiesta quasi fantozziana: un pranzo «di cortesia» con Pino Insegno, in realtà il modo di tirarlo per la giacca ancora una volta per dare — lui punta di diamante dei conduttori — una sorta di legittimazione esterna a Insegno che è rientrato in Rai con l’etichetta di «raccomandato» per i suoi rapporti diretti con la presidente del consiglio Meloni.

hoara borselli

Frizioni che si sono acuite nel post Sanremo, perché anche la richiesta di una risposta quasi immediata al rinnovo del contratto ha spiazzato Amadeus. L’accordo scade ad agosto e lui non vedeva tutta questa fretta. Ancora una volta strattonato.

[…]

3. AMAD EXIT

Estratto dell'articolo di Michela Tamburrino per "La Stampa"

L'addio risuona mesto in Rai. Amadeus pronto al trasloco, dal Colosseo alla Madunina, nonostante le diplomazie interne abbiano tentato di tutto pur di trattenere l'uomo d'oro del momento. Tutti oramai danno Amadeus già in organigramma a Nove. Discovery Warner Bros ha fatto un buon lavoro d'accerchiamento e dunque di persuasione, oramai neppure si scommette più sul destino futuro del re di Sanremo, dato per perso anche dai vertici di viale Mazzini.

Che peraltro non saprebbero più che cosa offrire: con uno sforzo considerevole il direttore generale Rossi avrebbe equiparato l'aspetto economico all'offerta di Discovery, più un impegno manageriale da dirigente con ampia libertà di pensare e di mettere in piedi format da realizzare in casa.

La settimana prossima, si stima martedì, è previsto un ulteriore incontro tra il golden boy e la dirigenza Rai, molto probabilmente per dare l'annuncio ufficiale dell'addio. Ed è qui che si aprirà una nuova era affatto facile per Viale Mazzini.

amadeus quarta serata sanremo 2024

Amadeus è a tutti gli effetti un uomo brand della pubblicità. Fino a poco tempo fa, alcuno avrebbe scommesso sulla rinascita di Affari tuoi. Con Amadeus i pacchi hanno fatto lievitare gli spettatori, cresciuti fino a raggiungere picchi di 8 milioni, una crescita esponenziale che solo mercoledì ha fatto toccare uno share del 27%. Dunque la Rai, qualora si privasse di Amadeus e "risparmiasse" sul suo cachet, comunque perderebbe milioni di euro, tanti quanto separano queste performance da altre convenzionali.

Se anche gli ascolti si contraessero di soli tre punti, spalmati su duecento puntate, questa flessione, all'apparenza minima, porterebbe alla Rai un meno 10 milioni di euro. Un sostituto proprio per questo format è stato individuato in Stefano De Martino ma ci vorrà tempo prima che il pur bravo giovane conduttore possa fidelizzare il pubblico.

[…]

amadeus terza serata sanremo 2024

In tutta questa storia, quello che più incuriosisce è la sensazione che in Discovery siano addirittura stupiti dalla decisione di Amadeus. Qualcuno è arrivato a chiedersi come mai il conduttore abbia deciso di abbandonare la Rai, come se un loro sogno si fosse avverato oltre le più rosee aspettative. In Discovery ogni decisione deve essere presa con la casa madre americana. Il gruppo persegue la tattica di controllare i contratti in scadenza per poi decidere se quell'artista possa andare bene sui loro canali. A fortificarli in questo percorso è stato il caso Fabio Fazio […]

meme john travolta amadeus e ballo del qua qua a sanremo 7

Per quanto riguarda il desiderio mai taciuto da Amadeus di allargare il proprio orizzonte come elaboratore di format, che la Rai gli voleva garantire, bisogna operare dei distinguo che per il gruppo Discovery sono dirimenti. Sul piatto dell'accordo, Discovery ha piazzato l'access time possibilmente con I soliti Ignoti, il cui contratto scade a breve, e qualche prima serata.

Un ruolo in organigramma diverso non è previsto. Sbagliato dire «Amadeus direttore dell'intrattenimento di Nove», perché quei posti sono già presi e il gruppo è strutturato in modo tale che non si possano inventare dei ruoli sussidiari. Certo, in fase di contrattazione si potrebbe configurare una proposta di consulenza artistica. Ma allora perché il conduttore sta decidendo di andare via dalla Rai creando alla stessa un problema industriale? Qui si aprono moltissime ipotesi.

POVIA

Di certo resiste il desiderio forte di trasferirsi a Milano.

Si è anche parlato di un piccolo incidente che lo avrebbe infastidito. Amadeus, che ha sempre voglia di sperimentare, avrebbe ideato un format prodotto da Banijay bocciato a favore dell'Acchiappatalenti di Milly Carlucci. Dunque la separazione dell'agente storico Lucio Presta. Tanti tasselli che avrebbero fatto maturare la decisione di cambiare per un gruppo che le sue star le riempie di attenzioni, anche perché non sono tantissime. Tra poche ore la decisione definitiva.

ARTICOLI CORRELATI

MEME SU GHALI E AMADEUS

hoara borselli hoara borselli 1

amadeus

amadeus rai pubblicita amadeus e fiorello a che tempo che fa 3 amadeus fiorello alla conferenza stampa sanremo 4 amadeus e fiorello a che tempo che fa 1 amadeus meme john travolta amadeus e ballo del qua qua a sanremo 6