IN AMORE VINCE CHI SPADELLA – COLPO DI SCENA DURANTE LA FINALE DELLA NONA EDIZIONE DI “MASTERCHEF ITALIA”: IL 44ENNE ANTONIO LORENZON VINCE E SORPRENDE TUTTI, INGINOCCHIANDOSI DAVANTI AL FIDANZATO DANIEL CHIEDENDOGLI DI SPOSARLO TRA LA COMMOZIONE DEI CONCORRENTI E DEI TRE GIUDICI – “VOGLIO CHE QUESTO SIA UN MOMENTO SPECIALE…”- VIDEO

Andrea Conti per "www.ilfattoquotidiano.it"

proposta matrimonio masterchef 3

Colpo di scena durante la finale della nona edizione di “MasterChef Italia” su Sky Uno. Dopo la cascata di coriandoli dorati e la proclamazione del vincitore 44enne Antonio Lorenzon, art director di Bassano del Grappa (Vicenza), c’è stato un secondo finale a sorpresa. Il vincitore, infatti, ha tenuto un discorso commovente: “Quale miglior occasione per ringraziarvi tutti per essermi stato vicino, per l’amicizia.

Questo è un giorno molto particolare per me perché ho ricevuto questa gloria, e altrettanta gloria voglio trasmetterla a una persona che nella vita ha creduto in me e mi ha reso la persona che sono. Voglio che questo sia un momento speciale”.

proposta matrimonio masterchef 5

Tra lo stupore generale dei tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, parenti, amici e colleghi finalisti, Antonio si è inginocchiato davanti al suo Daniel, chiedendogli di sposarlo.

Antonio e il suo compagno – è stato proprio lui a iscriverlo al cooking show – stanno insieme da 18 anni: al suo ingresso nella Masterclass aveva dichiarato di avere in programma il matrimonio per il 2022, nel giorno del loro ventesimo anniversario. Evidentemente ha voluto anticipare i tempi e spiazzare tutti. Il suo sogno, prima dell’inizio della gara, era quello di aprire un B&B all’italiana a Nizza.

proposta matrimonio masterchef 4

Non è la prima volta che si è consumato in televisione una proposta di matrimonio. L’ultima è stata nel 2015 a “Italia’s Got Talent‘”con il ballerino Stefan, del gruppo multietnico Les Farfadais, che dopo l’esibizione ha fatto, in diretta, una proposta di matrimonio al suo compagno Kyle.

