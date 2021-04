AMORI, DIVORZI E TORMENTI DI MILVA – NEL 1961 SPOSA MAURIZIO CORGNATI, CHE AMMISE DI AVER FATTO “TANTO SOFFRIRE”. OTTO ANNI DOPO C’È LA FUGA CHIACCHIERATISSIMA CON MARIO PIAVE (“UNA CAVOLATA”), CHE TENTA DUE VOLTE IL SUICIDIO PER POI MORIRE UCCISO DA CINQUE COLPI DI PISTOLA – LA PASSIONE DURATA 15 ANNI CON MASSINO GALLERANI E POI LUIGI PISTILLI, CHE NEL 1996 SI IMPICCA A TEATRO PRIMA DI ANDARE IN SCENA…

Claudia Guasco per “il Messaggero”

Una donna che ha amato tanto. «Mia mamma è stata una persona che ha dato tutto ciò che aveva per amore del suo pubblico, della musica e dell'arte. Senza risparmiarsi, sempre con grande passione».

Primo pomeriggio di sabato, casa di via Serbelloni a Milano. Martina Corgnati, 57 anni, una carriera di affermata storica e critica dell'arte, si sta occupando di ciò che non avrebbe mai voluto: il funerale della madre Ilvia Maria Biolcati, per tutti Milva. «Una grande donna, con un carattere bello forte.

Del resto non si arriva così in alto se non si è forti», riflette la figlia. «Ha dato tanto al mondo dello spettacolo ed è stata ricambiata, forse in alcuni momenti più e in altri meno. Leggevo proprio adesso delle cose un po' irritanti che hanno scritto su di lei».

Gli amori, i colpi di testa e i tormenti di una donna che ha vissuto la luce e il buio dell'amore. Nel 1961 sposa Maurizio Corgnati, regista televisivo colto, ventidue anni più grande di lei. Si incontrano negli studi Rai di Torino, lei cammina a piedi scalzi. Corgnati resta folgorato, nel 1963 si sposano, per Milva sono anni di grande crescita intellettuale e affettiva, grazie alla nascita della figlia. «L'ho fatto tanto soffrire», confesserà lei dopo averlo lasciato.

È il 1969 e la cantante diventa la protagonista dell'amore estivo più chiacchierato: quello per l'attore Domenico Serughetti, in arte Mario Piave. La relazione dura quattro anni, lui tenta due volte il suicidio e nel 79, dopo la rottura, viene trovato morto nella sua auto a Roma, ucciso da cinque colpi di pistola.

Nei primi anni 70 il destino di Milva incrocia quello del filosofo Massimo Gallerani, si innamorano e l'unione è profonda: vivono in case separate distanti pochi metri e restano insieme quindici anni. Negli anni Novanta la passione per Brecht e il teatro la unisce a Luigi Pistilli, uno dei principali interpreti del drammaturgo tedesco, e per lei divorzia dalla moglie Liliana Zoboli.

Dopo cinque anni si lasciano, lui sfoga il suo rancore sui giornali, viene travolto dalla depressione e nel 1996 si impicca prima di andare in scena. Lasciandole un messaggio: «Ho sbagliato tutto, scusa per l'intervista, è infame». Il risultato di tutto questo è Milva, che lascia un ricordo «di forza, di energia capace di affrontare qualsiasi sfida, di scalare qualunque montagna», racconta la figlia. «È stata serena fino all'ultimo. Non voleva mostrarsi in pubblico, aveva pudore della decadenza fisica dell'età. Ma ascoltava ancora musica, la sua curiosità è rimasta intatta. Sia classica che leggera. Ha guardato anche l'ultimo Festival di Sanremo».

