LO FAMO STRANO ‘STO NATALE - CARLO VERDONE: "SAREMO SOLO IN QUATTRO, MI MANCHERANNO LA TOMBOLA E IL MERCANTE IN FIERA. MA AI REGALI NON RINUNCIO. ANCHE PER DARE UNA MANO AI COMMERCIANTI... - I NEUROLOGI NON HANNO MAI LAVORATO COSI’ TANTO: IL CONSUMO DI ANSIOLITICI E ANTIDEPRESSIVI È ALLE STELLE - NON NE POSSO PIÙ DI VEDERE GLI AMICI SULLO SCHERMO DEL COMPUTER, HO BISOGNO DEI CONTATTI UMANI – UNA COMMEDIA SULLA PANDEMIA? NO, IL COVID DOBBIAMO SOLO DIMENTICARLO”