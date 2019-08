ANCHE FABIO FAZIO HA LA PANZA SBLUSATA! - “NOVELLA 2000” PUBBLICA LE FOTO DEL CONDUTTORE NELLA SUA SUPER VILLA A CELLE LIGURE, CON LA MOGLIE GIOIA SELIS - FAZIO, IN VERSIONE “CASALINGUO”, MOSTRA LE FORME E POI STENDE IL BUCATO…

Da “Novella 2000”

FABIO FAZIO NELLA SUA VILLA A CELLE LIGURE

FRESCHE FRASCHE

Celle Ligure (Savona). Ecco Fabio Fazio, 54 anni, in una veste in cui non siamo abituati a vederlo: svestito! E a casa sua, un super cascinale ristrutturato vicino a Savona circondato da ettari e ettari di parco. Le stesse forme morbide che mostra quando e “nature”, si intuiscono quando e in camicia. Sotto, con la moglie Gioia Selis, 51, di Savona come lui, con cui e sposato da 25 anni e con cui ha due figli.

FABIO FAZIO NELLA SUA VILLA A CELLE LIGURE

CHE TEMPO CHE FARA

Celle Ligure (Savona). Fabio Fazio casalingo e stende il bucato. Poi la moglie Gioia lo sistema meglio. Il conduttore tv dal 29 settembre torna a condurre Che tempo che fa, spostato su Rai Due dopo 2 anni di ottimi ascolti su Rai Uno. «Ci divertiremo lo stesso», ha detto a conclusione della precedente stagione tv, «l’importante e essere considerato una risorsa e non un problema». Il nuovo “Che tempo che fa” sara preceduto da una striscia di un’oretta prima del “tiggi” dal titolo “Che tempo che fara”.