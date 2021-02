IL PARADOSSO DELL’INTER: PRIMA IN CLASSIFICA, ULTIMA IN CASSA - A ZHANG SERVE UN PARTNER CHE METTA SUL PIATTO 200 MILIONI, SUBITO - INTANTO, PROSEGUE IL DIALOGO CON I FONDI PER LA CESSIONE. ANZITUTTO CON BC PARTNERS, CHE VALUTA L'INTER QUALIFICATA IN CHAMPIONS 750 MILIONI. TROPPO POCHI PER SUNING CHE CHIEDE UN MILIARDO…