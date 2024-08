ANCHE MARVEL CEDE AI PRO-PAL - PER NON FAR "INGAZARE" IL PUBBLICO, LA CASA DI PRODUZIONE HA DECISO DI "RIDIMENSIONARE" IL PERSONAGGIO DI "SABRA", LA SUPEREROINA ISRAELIANA AL SOLDO DEL MOSSAD, NEL NUOVO FILM DI "CAPTAIN AMERICA" - IL PERSONAGGIO, INTERPRETATO DALLA BRAVISSIMA ATTRICE ISRAELIANA SHIRA HAAS, DIVENTERÀ UN "FUNZIONARIO DEL GOVERNO USA". E COSÌ, SE I LIBERAL CON LA KEFIAH GIÀ FESTEGGIANO, IN ISRAELE MINACCIANO IL BOICOTTAGGIO... - VIDEO

[…] Il prossimo Captain America è destinato a scontentare molti negli Stati Uniti e non solo: […] Nell quarto capitolo della saga approderà in sala il prossimo 12 febbraio col titolo Brave new world, Il mondo nuovo , […] Il supereroe dallo scudo stellato dovrà scoprire le ragioni di un complotto internazionale e al suo fianco ci sarà Ruth Bat-Seraph: alter ego della mutante Sabra (il cui nome è lo slang che indica una persona ebrea nata in Israele) interpretata da Shira Haas.

Sabra è la supereroina ebrea-israeliana apparsa per la prima volta nell’universo Marvel nel 1981 in una storia dell’ Incredibile Hulk , diventando un personaggio a tutto tondo solo nel 2009: agente ultra-umano cresciuta in un kibbutz e poi al servizio del Mossad. […]Peccato che nel nuovo film Marvel la sua identità sia notevolmente diluita: il comunicato stampa la descrive infatti come “funzionaria del governo degli Stati Uniti”. L’alleata di Captain America si chiama ancora Ruth Bat-Seraph ma non usa lo pseudonimo Sabra, quello che i fan più amano di lei.

Apriti cielo: la versione rivisitata scontenta tutti. Per i pro Israele, cancellare il suo ruolo nel Mossad è una negazione della sua stessa identità e già chiedono il boicottaggio del film. Dall’altro lato neppure i pro Palestina apprezzano la scelta: non spiegandosi perché realizzare il nuovo capitolo della saga con alleata la figura della supereroina ebrea nel pieno della tragedia della guerra di Gaza che ha già provocato oltre 40.000 morti. Agente americana o del Mossad, poco importa: il messaggio non piace e anche loro già invitano al boicottaggio. […]

E Marvel è da tempo impegnata a includere nel suo universo fantastico figure “altre”, in cui possono riconoscersi e riflettersi persone non necessariamente americane e bianche. Black Panther è solo un esempio, giacché ha poi realizzato Kamala Khan, una musulmana pakistano-americana. Maya Lopez, nativa americana sorda. Miles Gonzalo Morales, un ragazzo birazziale di 13 anni. America Chavez, portoricana e lesbica. […]

